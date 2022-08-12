本报记者 周姝芸

根据德意志学术交流中心和德国高等教育与科学研究中心共同发布的《科学大都会2022》报告，2020/21年冬季学期共有40122名中国留学生在德学习，占国际学生总数的12.4%，排在首位。对中国学子来说，留学德国的优势专业有哪些，该如何选择？

《科学大都会2022》报告显示，在德国就读的国际学生中，选择工程类专业的占比达42.1%，选择法律、经济和社会科学类专业的占比达24.5%，选择数学和自然科学类专业的占比达11.3%，其余学生选择人文、艺术类专业。

启德教育日前在京发布的《2022德国留学报告》（以下简称《报告》）显示，2022年中国学生赴德国留学选择最多的是机械制造、工程技术类专业，其次是经济、管理类专业。

“以我就读的慕尼黑工业大学为例，不仅有宝贵的科研资源，还有与企业紧密联系的实践机会。”小杨本科时在北京邮电大学学习通信工程，后选择赴慕尼黑工业大学攻读电子信息工程硕士，在他看来，学校突出的专业优势是吸引他的重要因素。

《报告》显示，机械制造专业排在2022年赴德留学中国学子申请专业榜首位，这与机械制造专业一直是德国高等教育的王牌专业有关。据启德教育相关专家介绍，德国的机械制造专业就业前景相对广阔，其中德国亚琛工业大学、慕尼黑工业大学、卡尔斯鲁厄理工学院等高校的该专业综合实力较强。

与此同时，电气工程专业受到较多中国学子关注，位列其申请专业榜第二位。

据相关专家介绍，德国开设电气工程专业的高校多、专业细分度高。值得注意的是，德国的电子工程专业通常是与计算机科学技术专业融合的专业，需要申请学生具备计算机科学方面的知识。

另据《报告》显示，约半数中国学生申请了德国TU9大学——由德国9所知名工业大学结成的联盟。此外，德国的私立商学院也较受中国学子欢迎，原因之一是就业资源丰富。

延伸阅读

根据赴德留学政策，准备前往德国留学的申请人，包括以留学为目的的语言学习申请者，必须通过APS审核。在通过材料审核，参加审核面谈或者德适考试（TestAS）后，申请人可以获得审核证书。该证书是德国高校录取中国学生的前提条件之一。高考程序申请人无需参加面谈或德适考试，但高考分数需达到总分的70%以上。

赴德留学一般要求申请者有扎实的德语基础，申请人入学前需通过德语语言考试，以证明自己的水平。德国大学承认德福、歌德等考试证书。但德国也提供英语授课本科课程。

(责编：郝孟佳、孙竞)