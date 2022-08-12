人民网滨州8月11日电 （记者何淼）由中华职业教育社、山东省中华职业教育社、中共滨州市委和滨州市人民政府联合主办的第十届职业教育与城市发展高层对话会日前在山东滨州举办。

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席活动并讲话。山东省人大常委会副主任、党组副书记孙立成，中共滨州市委书记、市人大常委会主任宋永祥在开幕会上致辞。山东省委教育工委委员、省教育厅副厅长邢顺峰介绍了山东省职业教育高地建设情况，中共滨州市委副书记、市长李春田介绍了滨州市职业教育服务城市发展情况。

图为郝明金（左）与宋永祥共同参加揭牌仪式。中华职教社供图

郝明金指出，建设技能型社会是我国实现人才强国战略和教育强国战略的基础工程，有利于破解片面学历崇拜的社会价值导向，重新正视技能的价值，有利于补足技能型人才总量不足、结构不优的短板，助推实体经济高质量发展，有利于提升技术技能人才的社会地位，实现全体人民共同富裕的目标。

郝明金强调，新《职业教育法》的施行，标志着我国职业教育进入高质量发展和技能型社会建设的新阶段。要坚持创新理念，建立健全纵向贯通的中高本学校体系，以及学历教育与培训并重的多层次技术技能人才培养培训体系；要坚持协调理念，完善满足技能型社会需求的办学体制机制，提高职业教育社会服务能力；要坚持共建共享理念，切实推动新《职业教育法》相关规定尽快落地见效，加快完善支持行业和企业等多元主体参与办学的相关政策，健全与技能型社会相适应的多元办学格局。

郝明金表示，职业教育在城市产业升级和乡村振兴中具有独特作用。要发挥职业教育服务城市高质量发展的助推器作用，为产业转型升级提供技术和人才支持；要通过社会服务、校企合作等形式搭建教育、产业、科研等沟通桥梁，服务县域经济发展；要发挥职业教育与乡村振兴具有天然联系的独特优势，为乡村全面振兴培养源源不断的生力军。

图为方乃纯（左二）与李春田（右二）共同参加揭牌仪式。中华职教社供图

开幕会上，郝明金和宋永祥为“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验区”揭幕。中华职教社党组书记、总干事方乃纯与李春田签署了《中华职业教育社、滨州市人民政府共同推进“职业教育促进经济社会发展试验区”建设协议书》，并为“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验校”揭幕。

对话会上，多位学界和企业专家在活动中分别从职业教育发展、产业趋势与人才需求、技能型社会建设、城市规划、产教融合等角度作了专题报告。与会专家还围绕职业教育服务城市发展，提升职业教育适应性等主题和滨州市政府有关部门、职业院校以及企业负责同志进行了深入对话交流。

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