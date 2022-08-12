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避免重复申报和资助 科技部等三部门进一步加强国家科技计划项目立项管理

2022年08月12日08:19 | 来源：新华网
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原标题：避免重复申报和资助 科技部等三部门进一步加强国家科技计划项目立项管理

　　新华社北京8月11日电 记者11日从科技部获悉，科技部、财政部、自然科学基金委联合发布《关于进一步加强统筹国家科技计划项目立项管理工作的通知》，明确自2023年1月1日起，国家重点研发计划项目、科技创新2030－重大项目、国家自然科学基金重大项目等，在立项过程中要建立联合审查机制，避免重复申报，确保科研人员有充足时间投入研发工作。

　　通知要求，进一步强化各类国家科技计划组织实施的衔接协同，优化科技资源配置，避免重复申报和重复资助，增强创新链整体效能，全面支撑科技自立自强，推动引领经济社会高质量发展；进一步强化创新质量和贡献导向，各相关单位不以承担科研项目和经费多少作为评价科研人员的标准，推动项目管理更加科学合理，提高资金使用效益，促进解决实际问题；大力弘扬科学家精神，科学合理界定联合审查范围，激发科研人员创新创造活力，营造潜心科研、拼搏创新的良好学术生态。

　　通知还作出一些具体规定，如“科研人员同期申请和承担的项目（课题）数原则上不得超过2项，当年执行期满的项目（课题）不计入统计范围”“对于不符合要求的项目申请，按形式审查不通过处理，不进入后续环节”等，坚持各类科技计划定位，不断优化布局、加强衔接，避免重复部署，全面提高国家科技计划资金的配置效率，提升财政科技投入效能。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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