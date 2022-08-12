原标题：专家：智能学习硬件产品规范和安全使用不可忽视

近日，有网友发帖称，“暑假期间一学校专为学生发放了‘点阵笔’，并要求必须用这支笔来写暑假作业，学生的书写数据将由该笔实时传输给老师。”对此，不少人提出质疑，“这是不是一种变相的‘监控’？”

记者了解到，该笔在市场上又被称为“马良笔”“智能笔”，是通过其笔头旁边的摄像头，捕捉特殊纸张的笔记，并能对笔记内容做到实时传输。目前，“马良笔”在全国各地多所中小学都有使用。

值得关注的是“双减”之后，智能学习硬件也开始流行。那么，当前我国人工智能赋能教育发展情况如何？智能学习硬件到底智能不智能？

很多产品的效果缺乏综合实验和科学评估

在江苏理工学院计算机工程学院何胜教授看来，“双减”政策深入实施后，一些教育公司纷纷转型生产或制作智能学习硬件。这些智能工具的使用在提供个性化服务、共享优质教学资源方面，虽有一定的积极意义，但也可能会产生负面影响，使用者务必注意规范和安全使用这些工具。

“很多智能学习硬件产品的效果缺乏综合实验和科学评估，存在对孩子造成过度压制和过度机械化的风险，需要在学校和教师指导下可控、有序、互动、适度地使用。”何胜说，目前，人工智能赋能教育的研究及产品开发，均取得一定进展，但是远未成熟。

江苏理工学院计算机工程学院范洪辉教授说，智能学习硬件较多注重知识习得，对兴趣、情感、意志等非智力因素关注不足。

何胜认为，AI+教育的核心是教育，所谓教育，终归以人为核心，其最终目的是为了让孩子更好地学习，不断地提升能力，成为独一无二的个性化人才。而AI的作用就是辅助老师从繁重、低效的一些工作中解放出来，让学生享受到智能化因材施教的教育。因此，利用新技术打开教育公平的瓶颈、服务教学本身，提升使用者的综合能力，这才是AI+教育继续前进的方向。

“对教学质量进行有效和个性化的评价是基于大量精准、完整、规范的数据。从数据收集、分析和整理的角度，引入人工智能技术手段，有利于促进教育教学评价的开展。然而，人工智能技术的潜在危险是数据泄露的风险，还需要进一步的标准化、提前安排和慎重处理。”范洪辉说。

学校和使用者都应该提高信息安全意识

何胜介绍，“智能笔”“马良笔”等所谓的智能学习硬件所使用的技术，大多是利用小型摄像头和录音器将作业和声音录下来，然后借助于无线网络通过实时流媒体传输协议将录制的内容传输出去。相比其他的智能学习设备可能多了语音识别和视频识别，但是这些功能还比较弱。因此，作为智能学习硬件的使用者在规范和安全的使用下，无需过度担心智能学习硬件可能带来的信息安全隐患。

但他也提到，智能学习硬件产品不可避免搜集学生个人信息，应该从多方面和多渠道来保证智能学习硬件的规范和安全使用。学校在购买智能学习硬件时，要通过正常渠道招标购买，并对购买的设备进行详细的安全论证。同时，学校要加强对教师安全意识方面的培训。

范洪辉建议，政府相关职能部门要及时制定有关的政策和法规，来规范智能学习硬件的市场，并要加强监督与管理，对于有风险的智能学习硬件产品及时发布预警信息，避免造成重大危害。

记者 过国忠 通讯员 靳婷婷

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