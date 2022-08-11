活动现场。北京市教委供图

人民网北京8月11日电 10日，北京老教育工作者总会第六届会员代表大会暨换届选举会议在北京教育老干部活动中心召开。

会议审议总结了北京老教育工作者总会第五届理事会的工作，选举产生了北京老教育工作者总会第六届领导机构。王健当选为会长，李鸿江、许志矛、王东生、唐小恒、于满涛、刘爱枫当选为副会长，于满涛当选为秘书长。会议还选举张长谦为北京老教育工作者总会第六届监事会监事长。

会上，北京老教育工作者总会第五届理事会会长王健作报告。报告指出，五年来，第五届理事会全体理事及各会员单位发挥了重要作用，作出了积极贡献，为首都经济社会特别是教育事业发展贡献出了老教育工作者们的智慧和力量。

北京市委教育工委分管日常工作的副书记张革在讲话中指出，老教育工作者总会要深化政治学习与认识，贡献老教育工作者的政治优势、经验优势、知识优势、威望优势。

张革表示，北京市教育两委将一如既往地全力支持老教育工作者总会的工作，做好涉老部门工作统筹，形成力量更集中、特色更突出、影响力更广泛的工作合力。（李依环、实习生袁蓓蕾）

(责编：郝孟佳、熊旭)