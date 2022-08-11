胡棨熙在热情接待顾客。

张云霞摄

任洪书庆（左）、任洪书同

洪 艳摄

陈远歌

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李雨彤

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刘骥

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殷玉洁

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我给奶奶当帮手

■ 胡棨熙 北京 西城区宣师一附小四年级学生

今年暑假，爸爸妈妈本想带着我去看看大草原、大森林，但因为零零星星的疫情，爸爸妈妈便和我商量，想带我先回老家——湖北天门，完成暑假作业的同时，替他们在爷爷奶奶面前多尽孝心。

在回家的高铁上，我心里犯难了：完成暑假作业不在话下，这“尽孝心”怎样完成呢？平时，爷爷在北京照顾我，奶奶在天门做生意。之前听奶奶说，她在那个40多平方米的服装店里，一个人经营了20年。这些年，起风下雨，寒冬酷暑，她都坚守在店，特别辛苦。想到这里，我有了主意。

回到老家，作业之余，我就在店里留心奶奶的一言一行，从客人进店、试衣、讲价……我都认认真真地观察。处处留心皆学问，时间一长，我也学会了几分。

一天，我鼓起勇气跟奶奶申请：“下一个客人，我来接待吧！”惊喜中，奶奶爽快地答应了。我激动得跳了起来，眼睛紧紧地盯着门口。不一会儿，客人就进门了。我小跑着迎了上去，说道：“欢迎光临！”不知是声音太小，还是客人没想到会有小朋友接待，她似乎没有听见。于是，我赶紧清了清嗓子，大声说：“您好！请问有什么可以帮您？”客人显得十分惊讶：“这孩子真乖，帮奶奶卖衣服呢！”我不好意思地笑了笑，赶紧推荐：“您看，这件黑色衣服挺配您，显瘦，还能提升颜值。要不试一试吧？”客人听后，哈哈大笑：“那就依你。”客人试衣的时候，我的心怦怦直跳，生怕她不满意。不曾想，客人试完十分满意，开心地付了款，走时还直夸我是个懂事、孝顺的孩子。

听到这些，我的心里乐开了花。奶奶也满脸笑容，摸着我的头说：“我们家棨熙真的长大了！”

等见到爸爸妈妈了，我要问：“这‘尽孝心’的作业算是完成了吗？”

宋章玮整理

畲寨采风与水上乐园

■ 任洪书同 任洪书庆 浙江杭州 银湖实验小学国际G401班学生

我们双胞胎兄弟俩最期待的暑假活动就是能去杭州的水上乐园痛痛快快地玩上一整天。我们在每天和妈妈“斗智斗勇”的时光中完成了暑假学习和小提琴九级考级。我们一直等啊等，直到完成暑期学习计划一半内容的时候，妈妈终于同意带我们去玩了。

在此之前，我们跟随妈妈去畲族村寨采风。那个村子只有9户人家，连手机信号都没有。我们与去做考察的梦媛、川敏、雨欣3位姐姐拍了很多照片，还给猪圈里700斤的大猪取名“大胖”。我们又去象山影视城拍摄浙江电视台《典籍里的美德》中《徐庶救母》的古装戏，结识了剧中扮演曹操、徐庶、关羽的小演员并成了朋友。

去水上乐园的头一天晚上，我们兴奋得很晚才睡着，又生怕起晚了。妈妈叫我们的时候，我们一骨碌爬了起来。那天去水上乐园玩的人特别多，水池里密密麻麻都是人。我们和妈妈排队先玩“激流河”，好长的队伍，终于轮到我们了，我俩“咕咚”跳进水里，像两条小鱼一样顺水而下，妈妈在后面小心翼翼地跟着。因为妈妈的鼻子已经进了很多次水，我们一直在鼓励她跟紧点。惊险的“魔鬼鱼”是我们最喜欢的项目，因为会从最高处冲下一个陡坡，所有人都会发出一声声尖叫。妈妈说她一点都不怕，结果没过10秒钟，她就放声尖叫起来，脸都吓红了。我们在红色的滑梯中像两条鱼一样几秒就滑下去五六米。快乐的时光总是过得特别快。

我俩希望暑假可以再长一点，可以再约上好朋友一起玩，再跟妈妈一起出去采风，去认识更多的大朋友和小朋友。希望世界不要发生战争，新冠病毒赶快消失，我们就可以实现周游世界的梦想啦。

洪 艳整理

高原义诊与胡同游

■ 陈远歌 北京 人大附中 高一学生

暑假又至。回想起往年的暑假，每年都会带给我许多惊喜，今年的暑假更是在意料之外给予了我更多的收获。

经历了紧张的期末考试，我和同学约好要随他的医生父亲再次前往青海玉树，参加脊柱侧弯义诊辅助工作，为高原上那些脊柱侧弯的孩子们带去帮助。但在预订机票时我才了解到，防疫政策限制爸爸妈妈离京。从惊讶中回过神来，我在无父母陪同的情况下前往雪域高原参加公益活动。

正是这样的一个背景，使得这次旅行注定让我终生难忘：首次和同学在缺氧的环境下同住、首次经过海拔4800米地区、首次独立统计义诊数据等。虽然高反带来的头疼始终挥之不去，但当我看到那些被救治过的孩子们和他们的父母带着洁白的哈达，赶了几十里山路来到县城迎接我们的时候，奔波的辛劳瞬间显得微不足道。被救治的小朋友们灿烂的笑容，不仅让我的这次义诊之旅富有价值，同时也坚定了我继续参加公益活动的信念。

暑假作业是假期必不可少的一部分。我本以为这次作业的形式会与之前大同小异，然而其中的一些作业非常新颖，超乎我的想象。政治作业的内容没有习题，而是让我们以“我来带你游北京”为主题设计一条游览线路，并实地游览。

作为一名北京传统文化的爱好者，自然要规划一条胡同文化探秘线路。我去了南锣鼓巷，目睹了庭院深深、门面林立、古松青翠、墙面黑灰；拜访了一个个半敞着门的四合院，看到了那红漆栏、东西厢房、绿檐白木窗棂；还看了北京爷们儿在象棋盘上大战三百回合，听老北京人三五成群道着家长里短……在一天充实的旅行中，我深切地感受到了京味文化的魅力。

一件件看似普通却又出乎意料的事串联起了我的暑假生活，让我从中感受到的不只是惊喜，更多的是意义非凡的收获。不一样的暑假，硕果累累！

宗 蕾整理

趁暑假提升自己

■ 李雨彤 安徽芜湖 二十七中学初一学生

经过一个学期的忙碌，尤其是期末考试的冲刺与紧张后，令人放松愉快的暑假终于到来了。

暑假可以让我摆脱平日里宿舍、教室的两点一线，于是活泼的小心思早已飘到了九霄云外，按部就班的学习先暂放一边——我想去大海边，感受海浪翻腾；我想去黄山之巅，感悟云海滚滚；我想去草原深处，见证旭日东升；我想乘徽州小舟，领略古城的韵味；我想去大山中听蝉鸣，想去稻田里闻稻香……可现实不能让我如愿，因为国内部分区域疫情形势仍然严峻——我不过是在想象中驰骋或在梦中神游罢了，不免大大地遗憾。

暑假头几天，我就像刚出笼的小鸟，快乐自由得不得了：没有每天上学作业的约束，没有老师天天在耳边的唠叨，更没有一早人床强行分离的烦恼……每天睡醒了就看书玩电脑，天天如此。可是没几天，我就感到自己对这种生活腻烦了，还不如在学校里与同学们欢笑交谈、听课学习来得充实快乐。

所以，我重新规划了属于我的暑假，把握时光，趁这段时间提升自己，并培养发展兴趣爱好：多读几本好书，多学几项技能，提高自己的涵养，丰富自己的品格。

我将七年级的知识重新复习巩固了一遍，查缺补漏，为八年级的到来做准备。

趁着暑假的时间充裕，我又联系了几个好友一起前往滨江公园做社会实践，捡垃圾、卖旧书，忙得不亦乐乎，期间还发生了一些小插曲。由于垃圾夹是我在网上购买的，用完后我想着，自己就用了一次，根本看不出用过的痕迹，要不就退了吧。于是，我准备联系快递小哥，不料被爸爸发现。

爸爸严肃地对我说道：“不能退！你既然用了，那就是用了，不可以退。就像做人一般，要言而有信，不能做欺骗自己、欺骗他人的事情。”我明白地点点头，赶紧将正在拨出的电话挂掉。

这个暑假时光匆匆，曾经的那个小女孩变成了新时代的少年。我准备好行装，准备迎接初二年级的到来。

黄自宏整理

备考与看护鸡舍

■ 刘 骥 河南南阳 龙王沟风景区陡沟村 大学生

我渴望着暑假的到来，盼望早日回家，回到父母跟前。

几个同学说，即将步入大三，备战考研很紧张，就相约暑假外出游玩，饱览祖国的大好河山，扩大见识和视野。就在快放假时，我收到了中原工学院关于数学建模竞赛的消息。怀着对未知的探索欲望，我积极报名参战。6月下旬，我与同学们经过辛勤努力，顺利通过了校级数学建模考核，获得了更高阶段的参赛资格。

为了更有实力地去迎战9月份的比赛，暑假期间，我参加了学校的数学建模培训。在这半个月培训中，上午学习老师讲授的有关数学建模竞赛技巧与知识，下午与小组成员一起做老师布置的作业，晚上在老师的安排下参加各组成员汇报进展情况并开展探讨。我努力向老师和优秀的同学学习，感觉提升很快。还有一个收获，就是学会了如何用数学思维思考，更理性、更科学地解决现实中的问题。

回到家后，在学习数学建模知识的同时，我还帮助父母做一些力所能及的家务。

我家是具有一定规模的养殖户，饲养了数万只蛋鸡和肉鸡。每天早上5点醒来，鸡舍已经亮灯，我和父亲到鸡舍观察其生长情况，听父亲讲一些鸡的习性等基本知识，观察粪便以便了解鸡的健康和饥饱状态，然后做一些记录等简单工作。8点左右帮助喂鸡并完成鸡舍的清扫、消毒，上午可以陆续收取鸡蛋。在给鸡配制饲料的时候，我会主动上前帮忙，掌握一些饲料配比知识，鸡每天需要的营养物质如蛋白多高、能量多少等，并把这些小知识分享给我的同学。有商户来采买，我会帮着把鸡蛋装箱、称量和交接收款。学中干，干中学，做一些事，减轻家长的负担。每天下午，我会继续做一些力所能及的工作。晚上鸡舍关灯后，我和父亲一起到鸡舍听一听鸡舍有无杂音并观测鸡舍温度。我还帮父亲在网络上发信息，搞推销。

能帮助家里做一些事情，我感觉自己这个在校大学生是有作用和作为的，并由此收获了更多的自信。

鲁 钊整理

小视频带来大快乐

■ 殷玉洁 福建厦门 厦门大学嘉庚学院大学生

经过两周社会实践，我终于迎来了属于自己的暑假时光。

这个暑假怎么打发，回家前脑子里塞满了各种盘算——去社区做志愿者，就当暑期社会实践。可回家后却被父母安排去考驾照，假期得早睡早起，以调整好作息时间。我还打算和朋友们出游前往喜欢的地方，可被疫情挡住了去路。计划中要多做些家务，于是洗碗成了我唯一的“拿手绝活”。

看得出来，我的暑假生活和预想中不大一样。不过，还是有些让人满意且惊喜的地方。因为要早起学车的缘故，我的作息慢慢正常了；也因为身体原因开始运动健身了，并且从放假起一直坚持到了现在。和父母相处的时间变多了，和他们拌嘴吵架的次数变少了，这也是令我感到开心的事情。

对我来说，很难忘的事情是，一放假，好朋友便从家乡赶到厦门来接我。我们一起去海边看了很多天的日出和日落。在西南内陆长大的孩子对大海有种不一样的向往，所以我们待的最多的地方就是海边。我们一起在海边追逐浪花的时刻，觉得很浪漫。

还有件难忘的事情，就是我的“暑假规划视频”火了。起初是因为上学时在社交软件上看过类似的视频，觉得很有趣，拍之前我也想到了肯定会很欢乐，而且我也是一个比较爱分享生活和拍vlog的人，所以拍完以后本着分享的念头发到了网上，没想到会有那么多人关注，浏览量居然突破了3000多万次，我觉得这样的记录很有意义。在评论区看见大家很羡慕我们家的氛围，我很开心。我妈妈看到好多评论夸她年轻也很高兴。感谢大家喜欢我们，并快乐着我们的快乐。

王明峰整理

(责编：郝孟佳、孙竞)