据新华社澳门电 （记者刘刚、李寒芳）澳门大学8月9日与哈尔滨工业大学举行线上签约仪式，将两校合作交流水平提升至战略合作关系。双方将进一步深化人才培养、科研创新的合作，打造高校合作新典范，共同推进高质量发展。

仪式上，澳门大学校长宋永华和哈尔滨工业大学校长韩杰才共同签署《战略合作框架协议》《推荐免试项目合作协议》及《学生交换协议》。双方将重点开展优秀人才培养、学术及科研合作以及图书馆的专业合作。

根据协议，两校将积极开展包括学期交流及短期交流项目等学生交换活动，同时探讨建立联合培养博士生和双学位项目，发挥各自教育特色及优势，共同培养优秀学生。两校还将加强在基础医学、药学、计算机科学、材料科学、土木工程、机械工程、人工智能与机器人、数学等领域的合作，联合申报科研专项以及在科技成果转化等方面进行深入合作。

宋永华表示，希望借着这次签署协议，进一步加强双方在人才培养和科研创新等方面的合作，使两校合作机制化、常态化，实现优势互补、合作共赢，携手为国家高等教育事业的发展作出更大贡献。

韩杰才表示，培育青年人才发展关乎国家的未来，哈工大将进一步加强与澳大在人才培养、科研合作、文化交流等方面的合作，充分利用粤港澳高校联盟平台，提升创新人才培养质量以及服务国家和地区发展的能力。

(责编：郝孟佳、孙竞)