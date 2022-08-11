赵章靖 张 珊

原标题：数字化背景下的教育政策与实践

数字化背景下，各主要国家相继推出教育信息化政策，促进本国教育升级迭代，实现教育数字化转型；并充分利用信息化、数字化手段，着力提升受教育者的数字素养，从国家战略的高度全方位推进教育转型。

美国：信息化重塑教育，加强数字化时代人才培养

美国是欧美世界推进未来教育的集中代表，通过信息化重塑教育的基础设施、课程与教学，并不断深化核心素养研究，将教育变革引向深入，主要行动可大致梳理如下：（1）通过信息化推动教育升级迭代。自1996年起，联邦政府每隔四、五年发布一期“国家教育技术计划”（NETP），系统推进教育基础设施建设。最新一期的“国家教育技术计划”从技术充分融合教育的角度，对开展个性化学习、推进技术支持的教学、提升教育信息化领导力和实施个性化评价做了全面规划。（2）深化核心素养研究并引领实践。在“21世纪学习联盟”（P21）等智库推动下，美国教育界将关于学生素养的界定由“3R”（阅读、计算与写作）转向“4C”（审辨思维、创新、沟通、合作）。并与中国合作，在“4C”的基础上推出“5C”（新增“文化理解与传承”）。（3）深度开展数字化背景下课程与教学改革。美国课程设计中心（CCR）相继推出“四维教育”和“教育中的人工智能：潜力与前景”等课改报告，其中“四维教育”之“四维”分别是知识维度、技能维度、角色维度和元学习维度，四种维度皆被赋予新的内容。（4）加强STEM教育，全面培养数字化时代人才。联邦政府自2018年推出新一轮STEM教育规划以来（“北极星计划”），朝野上下前所未有地推进STEM教育，增加拨款、强化跨部门合作、示范推广，并重点发展师生“计算素养”。

日本：培养面向社会5.0的信息化人才

面向当下和未来社会变革，日本政府在2016年推出的第5期“科学技术基本计划”中就提出“社会5.0”（Society 5.0）的概念，具体是指虚拟空间与现实空间高度融合的社会系统，是实现经济发展并解决社会问题、以人为中心的新型社会形态。2020年，日本修订《科学技术基本法》，更名为《科学技术创新基本法》，以此为据，日本政府于2021年3月推出新一期“科学技术创新基本计划”，该计划进一步细化了“社会5.0”的愿景，并着力强调教育的数字化转型，系统推进STEM教育。当前日本的教育改革，旨在通过信息教育培养学生的学习力以及面向社会5.0时代的生存力，在改革中，重新定义了信息素养，将其与语言能力、问题发现与解决能力一起作为学生应具备的三大基础能力。配合当前改革，日本政府推出了以改善学校信息化基础设施环境为目的的“五年计划”（2018-2022）。该计划强调运用人工智能等先进技术，建设社会5.0时代的学校信息化环境，从而提高学生的信息素养，促进个性化学习，培养学生形成能动学习与合作意识，以及发现与解决问题等能力。

印度：“数字印度”战略下推进智慧教育

当前印度数字化进程已超前于全球多数国家和地区，为全球产业数字化发展输送了大量数字工程师（相关调查显示：硅谷30%以上的工程师及7%的高科技企业CEO是印度裔）。莫迪政府早在2015年就推出“数字印度”战略，旨在从数字基础设施建设、数字化政府服务和公民数字教育三个方面，推动印度成为数字赋能的社会和知识经济体。以此为纲，在高等教育领域，印度政府联手IT行业及印度软件和服务业组织，积极打造“数字人才库”，包括加大数字人才培养培训投入、推动政产学研联合培养、新增数据科学、大数据分析等学位计划。在基础教育领域，印度中小学校深度实施了“智慧教室”计划，平板电脑、笔记本电脑、虚拟现实、互联网、交互式投影仪进入教室，“智慧教室”显著改变着教师的教学方式和学习者的学习方式，逐渐将数字学习变成现实。当前，受疫情影响，印度国家教育研究与培训委员会（NCERT）响应政府人力资源发展部（MHRD）的ePathshala倡议，开发出用于展示和传播的所有教育电子资源，包括教科书、音频、视频、期刊等，并放在印度中央教育技术研究所（CIET）官网首页，为全印度提供在线教育服务。

韩国：打造以人为本的未来智能教育环境

疫情冲击下，韩国在打造智能教育环境的同时，进一步加强了创新型人才培养。在韩国教育部公示的新一轮的教育课程改革方案《2022修订教育课程》中，更加强调了信息素养和信息教育的重要性，教育课程规划更加侧重于学生自主选择和融合学科教育。在推进教育信息化方面，与美国同步，韩国也是自1996年开始，系统实施每五年一次的教育信息化规划。二十余年来，韩国教育信息化经历了建立信息化基础设施，适应知识经济开展远程教学，强化研发能力，开发应用数字教材以及建立个性化学习支持体系等不同阶段。当前正在实施的第六次教育信息化规划（2019~2023），旨在通过打造未来智慧教育环境、推进可持续教育信息化创新、通过ICT实现定制化教育服务以及建立共享教育信息的数字基础设施的四项施政领域（包括13项重大政策任务），从而打造“以人为本的智能教育环境”。此外还将出台《教育信息化推进法》，并建立监控和绩效体系，保障教育信息化的有效实施。

澳大利亚：配合国家愿景，实施未来教育战略

澳大利亚政府于2021年推出《数字经济战略2030》，旨在达到“2030年建成领先的数字经济与社会”的愿景。该战略围绕发展数字经济、建设新兴技术以及设定数字增长有限事项等“三大支柱”，要求到2030年，所有澳大利亚人都将习得数字技能。与之相应，澳大利亚各地加快推进教育信息化。例如澳大利亚首都领地于2021年推出“未来教育战略”之第二阶段实施计划，旨在进一步支持首都领地学校通过现代化、循证式、以学生为中心的学习方法推进学习，确保随处都有可用的数据来定制教育产品以满足学习需求，并支持教师开展卓越教学。再比如南澳大利亚推出“数字化战略”（2022-2025），旨在“利用数字技术为K-12阶段学校提供世界一流教育，帮助青少年儿童在数字世界中茁壮成长”。该战略的未来教育图景为：开展数字化教学，让所有学习者拥有良好的数字学习体验；增强各级学校的数据能力，并不断改进；所有教育工作者都具备富有成效地工作所需的技术和数字能力，为教育系统提供世界一流的服务、计划和政策。

英国：充分释放教育技术潜能

2019年4月，英国教育部发布《充分释放教育技术的潜能》政策，明确了当下和未来的教育技术发展愿景，提出了如下目标：支持教育部门开发和嵌入技术，以提高效率、消除教育障碍并最终推动教育成果的改善，并支持在英国发展充满活力的教育科技业务部门。为此，英国推出了“教育技术变革框架”（EdTech Framework for Change），分如下三步：明确中小学校的教学、管理、评价和教师在职发展等领域的信息技术愿景；接下来，通过加强教育信息设施建设，提升师生数字技能，确保数据安全，完善政府购买服务等措施，以破除技术和制度障碍，长足发挥技术效用；在此基础上，深入推进教育数字技术，促进教育信息化的有序迭代，加快教育创新。

纵览各国形势，数字技术正在推动教育系统发生全方位、多层次、立体化的变革，集中体现在数字技术重塑的教学、课程与评价不断迭代，突出强调个性化学习，教师教学的专业性不断增强，终身学习由理念到实践并不断深化，等等。在其中，未来教育如何培养个体技能，未来教育如何满足社会发展需求，如何利用学习科学更好促进教学，如何借助认知科学、脑科学研究促进教育等热点话题的出现，意味着未来教育不仅仅是技术驱动教育设施与应用的升级换代，教育的目的、内容、手段、教学方式、评价方式等，均在发生着深刻变革。教育在社会发展中的引擎作用更加突出，战略地位更加重要。

（作者：赵章靖、张 珊，分别系中国教育科学研究院国际与比较教育研究所副研究员、助理研究员）

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