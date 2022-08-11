原标题：广西大学：在科技小院里传承优良学风

【学风传承行动】

炎炎夏日里，几名戴着草帽的年轻人，鞋上全是泥巴，头上满是汗水，穿梭在农场里。他们正在开展澳洲坚果种植技术试验，并记录分析数据，为农户进行技术答疑……

这是广西扶绥坚果科技小院里的日常图景。为推动当地澳洲坚果产业高质量发展，2021年6月，广西大学成立了广西扶绥坚果科技小院，该科技小院是建立在农村生产一线，集农业科技创新、示范推广和人才培养于一体的基层科技服务平台。目前，广西大学已建设19个科技小院。该校师生在科技小院中传承“勤恳朴诚，厚学致新”的校风校训，助力乡村振兴。

传承学风要“走到田野里”

目前，广西扶绥坚果科技小院入驻了来自广西大学农学院的陈贞洁、廖世明和广西大学林学院的鲁进韬3位研究生，并由广西大学薛进军、罗献宝和胡平3位老师共同指导。

薛进军尤为重视实践对学生成长的作用，在指导广西扶绥坚果科技小院里的研究生开展试验时，他常常鼓励学生不要怕吃苦，更不要怕失败，要放开手脚进行实践。谈到培养学生的方法时，他表示：“要让学生走出课堂，走到田野里，只有将理论与实践相结合，才能让学生更好地成长。”

近年来，广西大学着力提高人才培养能力，把实践教学作为人才培养的重要组成部分。在老师的指导下，入驻科技小院的学生们逐渐适应了艰苦的条件，将广阔的田野视作追逐科研梦想和实现理想目标的舞台。

陈贞洁在入驻广西扶绥坚果科技小院的第一天，就在她的工作日志中写道：“我接触澳洲坚果时间尚短，还有很多东西需要学习，基地实践是学习农艺技术最好的课堂。”廖世明表示，在广西扶绥坚果科技小院的工作经历使他更能吃苦，也更细心了。

经过一年多的学习和实践，学生们已对十几个种植区的情况了如指掌，甚至能记住一棵因速衰病坏死的果树的具体位置。为了回答农户关于种植技术的疑问，他们查阅资料、询问老师，笔记本上的试验数据记了一页又一页……在坚果园里，这群年轻学子不怕辛苦，踏实肯干，传承弘扬着广西大学“勤恳朴诚，厚学致新”的校训精神。

优良学风助力乡村振兴

1932年，广西大学首任校长马君武在为《广西大学校歌》作词时提出“保卫中华，发达广西”的办学宗旨。90多年来，一代又一代的西大人传承发扬这一宗旨，为建设广西奉献力量。

据介绍，科技小院是西大人推动现代特色农业发展的前沿阵地，也成为西大人理论结合实践、发扬传承求真务实学风的有效平台。通过专家团队进驻和科技人员（研究生）常年驻扎相结合的方式，科技小院不仅提升了学生个人的科研水平，还实实在在地解决了不少实际生产难题，为地方建设添砖加瓦，助力乡村振兴。

广西扶绥夏果种植有限责任公司董事长助理何伟给予科技小院高度评价，他认为，入驻广西扶绥坚果科技小院的老师和学生所开展的十余项技术试验，帮助公司解决了技术难题，对整个行业的发展起到了重要促进作用。

据悉，2021年，广西扶绥坚果科技小院面向种植户、学校、企业以及政府人员，共开展了152期线下培训，培训人次达5900人，为扶绥县43个贫困村、每个贫困村的100亩澳洲坚果示范园提供技术服务。凭借着良好的澳洲坚果技术研发与推广工作，广西扶绥坚果科技小院获得了2021年度“中国农技协十佳科技小院”荣誉称号。

在广袤的乡村大地上，老师与学生们奔赴农业生产一线，将生产实践与理论教学紧密结合，展现出潜心钻研、求真务实的学风。（实习记者 孙瑜 通讯员 黄家池 黄海珠）

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