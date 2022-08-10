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教育部：今年遴选千门职业教育国家在线精品课程

2022年08月10日14:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月10日电 （记者郝孟佳）近日，教育部发布《关于开展2022年职业教育国家在线精品课程遴选工作的通知》，要求2022、2023年分两批遴选不少于2000门职业教育国家在线精品课程，其中2022年遴选1000门左右。带动分批遴选建设不少于3000门省级在线精品课程和一大批优质校级在线精品课程。

通知要求，申报课程应为纳入中等职业学校（以下简称中职）、高等职业学校（以下简称高职，含高职专科、高职本科）相关专业人才培养方案并在教学中实际开设的课程，包括公共基础课程、专业（技能）课程（含实训实习），以及其他特色课程。五年制高职前三年课程列归中等职业教育组。

通知还要求，课程设计科学，教学目标清晰，内容符合政治性、科学性、先进性、适用性、规范性要求，有机融入课程思政要求，体现职教特色，专业课及时融入新技术、新工艺、新规范，鼓励与行业企业等合作开展课程建设与实施。课程总学时不低于32学时，至少在课程平台上完成两（学）期的在线教学或线上线下混合式教学实践，在同类课程中教学效果良好、有省级课程或教学项目建设基础的优先。

此外，要体现教师教材教法改革成果，课程教学活动完整，提供在线测试、作业、考试、答疑、讨论等功能并有效实施，能有效防范刷课、替课、刷考、替考行为。有完整的学习过程数据，学生受益面广、参与度高、获得感强。

　　

(责编：郝孟佳、孙竞)

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