原标题：告别教培班？“双减”之下暑假的变与不变

暑假已经过去一半，这也是“双减”落地后的第二个暑假。从繁重的校内作业负担和校外培训负担中解脱出来后，过去家长操心的假期安排，孩子们现在有了自己的想法。但与此同时，还有一些培训班打着暑期托管名义继续经营，而该现象已经引起有关部门关注。

孩子自己定暑期计划表

张秋月和女儿张雨萌生活在江苏某县城，距离上海、南京、杭州等大城市高铁一个多小时，接近优质教育资源。独生子女家庭居多，经济收入稳定，家长们对孩子的教育重视程度并不低。

暑假开始前，几个家长拉着张秋月商量怎么安排。一位朋友打算让孩子提前学五年级的课程内容，她问对方为什么要提前，对方回答，怕跟不上。

孩子爸爸也打算让女儿在学科上再下点功夫。张秋月却想着，报班只是因为暑假没人带，而不是为了拔优。一家人商量后，决定尊重孩子的意见。

张雨萌给自己制定了一张暑期计划表，除了完成假期作业外，每周二、四、六安排了素描和写作课。“我喜欢挑战新鲜事物，没学过的都想去试一试。”她喜欢画画，对素描产生了兴趣。其他的时间，张雨萌给自己安排了阅读和体育锻炼。

这份计划表让张秋月和丈夫都感到很满意。现在，张雨萌每天会按照计划表执行，和妈妈微信打卡。上午八点多起床，十点看书，下午练习素描，和小伙伴打球，空闲时期还会去图书馆。

张雨萌的暑期计划表。 受访者供图

告别教培机构？

2021年7月24日发布的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》明确，“学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。”

今年2月，教育部一组数据显示，“双减”后，原12.4万个线下校外培训机构压减到9728个，压减率为92%；原263个线上校外培训机构压减到34个，压减率为87%。

7月，据新华社报道，根据第三方对全国各省份75万名师生及家长的调查，79.42%的学生未参加学科类培训；93%的家长表示学科类培训支出减少，其中76%的家庭培训支出减少一半以上。

告别教培机构，家长们把更多注意力转向家庭教育。“双减”要求，家长要积极与孩子沟通，关注孩子心理情绪，帮助其养成良好学习生活习惯。

张秋月和班上几位获得过“三好学生”荣誉的学生家长建了一个微信交流群，“我们几个小孩，平时自我管理能力还可以，这方面顾虑就不多。”

张秋月一直希望孩子在轻松愉快的环境中学习和成长，只让女儿按要求完成学校老师布置的作业，并按照“小考小玩，大考大玩”的心态对待考试。

披上托管“外衣”的培训班来了

今年6月，教育部印发通知，部署做好2022年暑期校外培训治理有关工作，强调要严防暑期学科类培训机构隐形变异违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展学科类培训、非学科类培训机构超范围开展学科类培训等问题发生。

为了躲避监管，一些隐形托管班在课程名称上体现素质教育，但课程内容依然围绕学科辅导，让孩子提前学更高年级的课本，并安排课外作业和教辅资料。比如张雨萌上的写作课也叫“小记者班”，宣称培养孩子与人沟通、自我表达的能力。正式上课后，老师会安排当堂写作，授课内容也是围绕应试作文。

托管班之外，家长们也成了家庭教师。放学后，张秋月身边许多朋友会给孩子布置额外的课外作业。考试前一个月，张雨萌每天作业也写到晚上9点多。“学校给他们准备了两本作业记载本，一本用于供检查，一本给家长看。”她说。

但这些“擦边球”现象并没有让家长感到排斥。张秋月记得，“双减”政策刚下来的时候，一些机构按照政策把学科培训班变成兴趣班，招生率立刻下降了一半。等到“换汤不换药”后，招生名额又满了，而且主要依靠家长相互介绍。

“大部分家长就是希望孩子成绩好，以后有更多选择机会，这一点不会变。”张秋月说。(应受访者要求，文中部分人物为化名)(韦香惠)

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