朱兴国

应充分重视和利用博物馆、美术馆等非传统美育资源，拓宽美育路径，让青少年在展览中徜徉于美的享受，使“以美育人，以文化人”的美育愿景得以更好实现

“意大利之源——古罗马文明展”“匠心传承——工艺美术大师精品展”“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”……暑假期间，中国国家博物馆、中国美术馆、上海博物馆等纷纷推出丰富多彩的展览，吸引孩子们感受艺术气息，提升美学素养。

每一所博物馆都是大学校，是非传统美育资源，也是学校美育的有益补充和延伸。博物馆、美术馆与家庭教育、学校教育相结合的美育新模式，越来越受到社会各界的重视。

博物馆要与家庭更多“相遇”。每一次家庭观展，就如同一次亲子文化主题旅行，不但有助于亲子陪伴和交流，还能寓教于乐，带着孩子探索感兴趣的展品，沉浸体验，感受美的熏陶。

博物馆要与学校更多“相遇”。校馆之间的良性互动，是对学校美育的有益拓展。每一次展览、每一件展品，都能给参观的青少年带来源源不断的心灵滋养，为文脉传承提供潜移默化的功用。

正因如此，我们的博物馆和美术馆在提供常规展览的同时，还应更重视对青少年观众的培养。在策划展览之前，可以基于自身藏品资源明确教育目标，针对不同群体进行分层设计，充分考虑公共艺术教育功能中对青少年参与展览和互动的需求；此外，要积极利用科技赋能，增加美育互动环节、增设展览体验专区，举办与展览相关的系列讲座和活动，充分挖掘展览价值，惠及更多青少年观众。

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，重在引导和培养青少年感受美、认识美和创造美的能力，使他们更好感受自然之美，尊重生命之美和艺术之美，收获更多的人生幸福感。好的展览可以开阔视野，了解世界历史与文化，增强民族文化自信，有利于美育实践的开展和普及。

重视美育，已经成为当前基础教育乃至高等教育的共识。因此，无论是家庭还是学校，都应充分重视和利用博物馆、美术馆等非传统美育资源，拓宽美育路径，让青少年在展览中徜徉于美的享受，使“以美育人，以文化人”的美育愿景得以更好实现。

（作者为中国人民大学艺术学院副教授）

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)