杜 梨

“作业轻松有趣，还能学到很多有意义的内容。”今年暑假，许多中小学生感受到“双减”政策带来的切实变化。

“双减”政策实施一周年，相关调查显示，学生过重作业负担、校外培训负担、家庭教育支出负担和家长相应精力负担均有所减轻；同时，学校教育主阵地作用明显增强，课后服务日渐丰富。“加”“减”之间，越来越多孩子不用陷在“题海”“纸堆”、不再辗转于培训机构，可以在更具特色的作业、更加丰富的活动、更加宽松的环境中成长。

“双减”政策成效有目共睹，但现实中“打擦边球”的隐形变异不时出现。比如，有的机构看似是托管班，实则开展幼小衔接课程培训；有些打着成人英语的旗号，上课的却是一群孩子；有的变着花样开班，想方设法与监管“躲猫猫”……凡此种种，不仅有违“双减”政策要求，还容易滋生“机构跑路”“退费难”等乱象。有需求才有市场，乱象背后是一些家长的教育思维还没有转换过来，如此不免给自己和孩子都带来沉重负担，也让本可以更加美好的成长历程黯然失色。

实施“双减”政策是一项系统工程，要纠正存在已久的教育观念，必须持续用力、久久为功。当前一项较为直接的工作是进一步强化学校的主阵地作用，提升课堂质量与课后服务水平，用行动和事实来说服引导家长，相信孩子在课堂之上就能学好，不必将大量精力财力耗费在课外补习上。同时，继续做好教育资源的供给侧改革，在让优质教育资源流动起来、更加均衡的同时，要进一步丰富成长成才的途径，让更多孩子在自己喜欢的领域发光。标本兼治、系统施治，方能尽快纠偏过度焦虑、低效比拼。

当“减负”成为普遍共识，更多人都在关注省下来的时间如何更好安排，如何更有意义。这不只是学校、家庭必须面对的现实问题，还需要更多主体参与其中。比如，已有一些城市尝试打造“双减”社区工作坊，向家长推送家庭教育服务项目，支持学生积极参加社会实践。“生活即教育”，多多发掘新渠道、好做法，“双减”政策一定会推动教育生态的持续好转，让教育回归纯粹本义。

（摘编自《北京日报》）

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)