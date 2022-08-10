原标题：文艺活动添彩快乐暑期

河北省石家庄市柏林庄学校暑假托管班的小学生体验陶艺。新华社发

河南省开封市尉氏县一个暑假公益培训班中，老师指导孩子舞蹈动作。新华社发

【热点观察】

“孩子更快乐了，也更健康了。”这是“双减”政策实施一年后众多家长、老师给出的最统一的反馈。

一年来，在“双减”指挥棒的引导下，越来越多的孩子不再困于“题海”、奔波于校外培训机构，而是在更具特色的暑期作业、更加丰富的教育活动中收获成长。尤其在这个暑假，围绕青少年开展的文艺文化活动更加多姿多彩，少年郎沉浸在文化熏陶和文艺美育中，快乐学习、快乐成长。

兴趣班丰富多样

暑假期间，福建省泉州市泉港区青少年校外活动中心热闹非常，书画、舞蹈、声乐、器乐等五大类30个公益项目培训班，累计吸引当地2000多名中小学生前来参与。创意绘画、素描、书法、古筝、拉丁舞……孩子们根据自己的兴趣走进不同的教室，学有所乐、学有所得、学有所成。

无独有偶，在新疆霍尔果斯市青少年活动中心，国学、体育、音乐、舞蹈、美术、书法6个公益兴趣班，从7月初开课至今，坚持“培养兴趣、发展特长、尊重个性、挖掘潜能”的理念，强调“顺其势、扬其长、发其优”的教育方法，全面培养孩子的学习兴趣，为中小学生营造一个快乐、充实的假期。

随着“双减”政策的深入推进，今年暑假期间，文艺文化类公益兴趣班在各地广泛兴起。一方面，以文化馆、青少年校外活动中心、少年宫等为代表的公益性文化机构利用自身师资、场地等资源优势，集中推出多样化、高质量的公益兴趣班，满足不同孩子的学习需求；另一方面，各级文艺院校、院团、文化单位、志愿服务组织的老师、文艺工作者、退休员工等积极开展文艺志愿服务，走进街道、乡村、公园，开设兴趣班、兴趣小组，为周边孩子的成长保驾护航。

文艺文化类公益兴趣班的广泛兴起，有效盘活了各类资源：青少年校外活动中心等场地利用率大幅提高；广大文艺工作者工作之余在服务社会中实现自我价值；一些退休文艺工作者、艺术类教师等发挥余热继续参与和见证孩子们的成长。文艺文化类公益兴趣班的广泛兴起，有效促进了广大中小学生的全面发展、健康成长：城乡教育资源不均衡、美育课程不足的情况明显改善；留守儿童问题、游戏沉迷问题等得到缓解；更多孩子在兴趣班点亮了生活、点亮了未来。

当然，在公益兴趣班集中涌现过程中，难免出现一些跟风、应付的情况，个别地方甚至为了宣传效果，组织老师和孩子们“表演”培训班的热闹场面。这也提醒我们必须正视公益兴趣班的严肃性，严厉杜绝闹剧，才能充分发挥其最大价值。

非遗体验广受追捧

近日，“传承非遗乐享暑期”2022年济南市暑期非遗传承体验活动第二期课程顺利结束，数十名青少年非遗体验者获得了济南市文化馆(济南市非物质文化遗产保护中心)颁发的结业证书。

两期非遗体验活动中，非遗传承人现场授课，手把手教学，将济南面塑、社火脸谱、糖画艺术、济南叶雕、济南毛猴、莱芜木版年画、济南皮影戏等非遗项目的历史渊源、传承发展深入浅出地介绍给孩子们，带着他们零距离体验非遗技艺，尝试手工制作。非遗体验课程丰富了孩子们的暑期生活，锻炼了他们的思考与动手能力，增强了他们的非遗保护意识，还激发了他们进一步了解和学习中华优秀传统文化的兴趣。

如果说多年前非遗传承还主要是非遗传承人与学徒之间的摸索实践，那么如今的非遗传承已经在全社会尤其是年轻人中引发广泛关注。今年暑假期间，非遗体验广受追捧，“暑假你体验了哪些非遗项目”甚至成了同学之间的问候语。

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分、中华文明绵延传承的生动见证，是联结民族情感、维系国家统一的重要基础。非遗文化体现着各族人民的独特创造、精神理念、道德规范，具有历久弥新的当代价值。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义，对于青少年一代的全面发展更是有着不可替代的独特价值。

体验非遗的过程实际上也是感受中华文化的气质、品格、民族特性，传承中国精神、中国风格、中国气派的过程。中小学生在传统戏剧中感受中华文化的博大精深，浸润仁义礼智信的中华美德；在民间音乐、民间舞蹈、民间美术中沉浸式体味中华美学内涵，对话千年历史；在传统手工技艺、民俗中接收先贤智慧，增强文化自信。

非遗体验丰富了中小学生的暑期，同时为他们打开一扇了解非遗、走近非遗的窗口。当越来越多的孩子们通过体验非遗近距离感受其魅力，进而参与到非遗传承保护中，非遗传承自然会后继有人，博大精深的中华文明也会绵延不绝。

文艺赛事精彩纷呈

小舞者们舞姿翩翩，在舞台上掀起舞蹈风暴，绽放青春光芒；小歌手们走进音乐厅一展歌喉，展现少年力量；小画家们用画笔找寻万物真彩，发现生活真知；小书法家们挥毫泼墨，在笔端寄托少年情怀。这个暑期，围绕青少年开展的各类文艺文化类赛事精彩纷呈，新时代青少年通过文艺形式展现时代风采，并在相关赛事、活动中收获成长。

进入暑期以来，青少年相关文艺赛事喜报频传：首届中国校园文学年度奖颁出，五位小作者获评年度小作家称号；一起跳舞吧全国青少年舞蹈大赛、“金舞奖”全国青少年舞蹈艺术盛典、《舞林风暴》全国青少年舞蹈大赛第二季等青少年舞蹈类赛事接连拉开帷幕，一大批小舞者青春飞扬；“2022粤港澳大湾区青少年音乐周”“上海夏季音乐节青少年节中节”等青少年音乐类赛事活动，集中展现少年郎的创造力、想象力以及音乐感染力。还有众多美术类、书法类、曲艺类、摄影类赛事为青少年搭建舞台，全面展现他们阳光、自信、多才多艺的青春风采，让孩子们的天赋和才华得以施展，并通过专业引导在青少年艺术教育、艺术美育中产生正向示范。

在“双减”政策引导下，多地明确要求提高课后服务质量，为学有余力的学生拓展学习空间。要求各级各类学校、青少年校外活动中心因地制宜组建学生兴趣小组、艺术社团和艺术俱乐部，开展声乐、器乐、舞蹈、戏剧、书法、绘画以及手工等多种艺术活动，让每个学生都能根据自身兴趣爱好自愿选择参加，并且规定了举办展演活动、校园艺术节等频次。这些举措成效显著，从青少年文艺赛事可见一斑。

今年暑期，从中央到地方，从大都市到小县城，首次举办的各类青少年文艺赛事显著增加，参赛青少年数量也明显增多。这一现象反映出文艺在丰富青少年学习生活中越发重要，同时也体现了我国文艺事业发展前景光明。

青少年是祖国的未来，更是各项事业的未来。各类文艺赛事为孩子们的快乐暑期添彩，他们在舞台上绽放青春光芒，也必然会照亮文艺事业的未来。

（作者：赫蒙娜、陶 冶，分别系沈阳师范大学戏剧艺术学院讲师、副教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)