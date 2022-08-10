原标题：【促就业全社会在行动22】真招实招助“鸟”飞

【促就业全社会在行动22】

“完了完了！”3月底，查到目标院校硕士研究生招考复试分数线后，安徽大学外语学院英语专业2022届毕业生何淼心里一沉。

“就差3分……我把自己关在寝室里，哭得眼睛都肿了。”7月，一身利落工装、别着崭新铭牌的何淼出现在记者眼前，已经俨然一副职场达人的模样，云淡风轻地笑着回忆。

何淼坦言，考研失利后，焦虑如同洪水一般涌来。当时，秋招早已结束，春招由于疫情反复，规模大大缩减，机会寥寥。是“二战”还是硬着头皮找工作？她心里没了主意。

“起床啦起床啦！带上简历求职啦！”令她感动的是，那段时间，辅导员李瑞瑞天天忙着给由于种种原因未及时就业的同学“开方抓药”。发布招聘信息、对接用人需求、开展心理疏导……“有好的就业机会，一定要抓住！”她的鼓励，让何淼多了几分信心。

进入6月，一则新闻让李瑞瑞组建的小群“炸开了锅”：安徽大学书记校长带头访企拓岗促就业。“书记校长出马给你们找工作，可别错过。”李瑞瑞千叮万嘱。

很快，书记校长走访过的知名企业董事长到校宣讲。会后，何淼直接加上了企业人事负责人微信。投递简历、一面、二面、体检、办理入职……企业为这群“后飞的鸟儿”开了一路绿灯，仅10多天时间，何淼顺利入职该企业国际贸易岗位。

“很满意！包吃包住，五险二金齐全，还有各种补贴。6000多元的月薪对一个‘小白’来说很好了。关键是专业对口，所学得以所用，我相信未来精彩无限！”何淼一扫阴霾，自信满满。

还有一群“后飞的鸟儿”，是家庭经济困难学生。7月，安徽科技学院农学院园艺专业2022届毕业生裴影影从课桌走向讲台，成为合肥八一科技学校农林牧渔专业教师。

前些年，裴影影家连遭变故，被确定为建档立卡贫困户。她一入学，就进入辅导员郑玉莲的重点关注名单。

大三时，裴影影向郑玉莲吐露心声：“想当一名老师。”此后，学院为裴影影“量身定制”求职计划，帮助她取得教师资格证等资格证书、对接目标岗位、给予各类补贴……“上学时，我每年有4000元生活补贴，这次找工作，我又领到政府发放的1000元食宿路费补贴。”遥不可及的梦想成为现实，裴影影表示“有太多太多感激”。

摆脱了贫困的裴影影，有了更大的梦想：“现在党和国家那么重视职业教育，那么重视农业农村发展，我一定要加倍努力，为培养乡村振兴所需的技术人才贡献力量！”

“再令人却步的‘难上加难’，也怕真招实招、真金白银！”安徽省人社厅相关负责人感慨。日前，安徽发布“筑梦九条”，从优化对接、拓宽渠道、创业扶持、企业聚才等9个方面助力大学毕业生就业，“让高校毕业生对安徽一往情深、来安徽一见倾心、在安徽一展身手”！

（记者 丁一鸣 常 河）

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