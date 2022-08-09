李结仁的历史课堂。受访者供图

“澳门与内地同宗同源，同享一片天，共饮一江水。华夏文明滋养着澳门，澳门以其独特的方式回馈着祖国。”谈及澳门与祖国内地，全国向上向善好青年，澳门镜平学校(中学部)历史教师、科组长李结仁言语间饱含深情。

幼时由广东到澳门，后由澳门到上海求学，而后又回到澳门教书育人，李结仁的经历让他更深刻地体会到：澳门与内地同为中华大地，同被五千年华夏文明滋养。作为一名历史老师，李结仁对教育充满热情和理想，他不仅勇于创新教学模式、参与开发爱国爱澳历史教材、带领学生赴内地考察交流，更是润物无声地将历史知识内化为学生心中的价值判断和家国情怀。

上海求学：读万卷书，行万里路

1994年，李结仁出生于广东省中山市，5岁时随家人到了澳门，并在澳门接受中小学教育。少小离开内地的他，对内地的印象逐渐模糊。而在中学阶段，李结仁开始对历史产生浓厚的兴趣，十分关心与中国历史文化、祖国内地发展相关的话题。

2010年，李结仁在澳门镜平学校(中学部)读初中三年级，当时恰逢上海举办世博会，经由学校组织，他得以前往上海参观。这次考察交流带给李结仁很大震撼：道路四通八达，街市繁华热闹，立交桥上车水马龙，东方明珠塔在夜色下熠熠生辉。站在街头，一眼望去，那是洋溢着笑脸的人群，他们来自五湖四海、不同国家，发自内心的从容自信让他印象深刻。

“这就是一个国际化大都市该有的样子吧。”李结仁想。内地的广阔、繁荣催生了他前来读书的念头。三年后，他顺利考上华东师范大学，学习历史专业。在上海读书的四年里，李结仁除了专攻历史专业外，还选修了中文、哲学、教育学、心理学等专业课程。不同学科的知识，让他感知和认识世界的方式更加多元。

“我深知，知识的获取不能只停留在书本上，应该亲自去历史发生过的地方走一走、看一看。读万卷书，还需行万里路。”李结仁在内地求学期间，饱览了祖国的壮阔河山。手抚长城砖石，仿佛千年光阴在指尖流淌，每一块砖石都被赋予了独特的历史文化意义，这既饱含他求证历史知识的热情，也饱含他对祖国的热爱。

投身教育：厚植学生家国情怀

大学毕业后，李结仁带着在内地所学与一腔热忱，回到自己的母校镜平学校(中学部)，成了一名历史老师。

在镜平学校(中学部)，历史课程的设置很有特色，分为基础型课程、拓展型课程、研究型课程。在李结仁看来，历史教学模式应该是不拘泥形式的，历史教学应该“活”起来，只有满足不同学生群体的全方位、多层次需求，才能真正让历史文化浸润人心、培根铸魂。

李结仁尤其注重拓展型课程和研究型课程的创新教学。“参与的过程就是学习的过程，自由度高、灵活性强，学生学习的兴趣被激发，探求真知的热情被释放，这才是好的教育方式。”李结仁曾让学生在搜集历史材料和草拟采访大纲的基础上，对父母祖辈进行口述访谈，从老一辈的回忆和讲述中体悟个人、家庭与国家民族发展的紧密相连。

担任学校历史科科组长的李结仁，还与其他老师一同创办了学校的品牌活动——“历史文化日”。学生通过摆摊游戏等形式，将自己准备已久的节目向人们展示，有古筝、琵琶表演和历史话剧演出等。“历史文化教育的说教少了、互动多了，寓教于乐，学生们喜欢听、喜欢学，更加提升了对历史文化的浓厚兴趣，主动成为中华优秀传统文化的传承者和传播者。”李结仁说。

“对历史教育来说，一套好的教材也很关键。历史教材具有很强的意识形态属性，如果使用混乱，将不利于爱国主义教育的深入推进。”李结仁介绍，2017年，澳门教青局与人教社决定合作出版一套既能体现爱国主义教育方向，又能真实反映祖国内地与澳门历史发展的权威历史教材。作为评审委员会委员，李结仁和其他教师代表一起对新教材的结构设置、文字内容、图片等进行了全方位审核。新教材一经推出就受到澳门各界的欢迎和好评。“相信这套教材可以更好滋养学生们的精神世界，增进他们的民族自豪感和国家认同感。”李结仁说。

甘当使者：让学生触摸历史见证发展

每当向学生们讲述悠久的中国历史与博大精深的中华文化时，李结仁总想将自己双脚踏足过的地方、双眼看到过的历史天空告诉他们。在李结仁看来，书读一百遍，不如亲自走一遍。为此，从成为一名历史老师开始，他就着重推动学生前往内地考察交流。

多年来，李结仁甘当带领学生往返于澳门与内地的使者。从烟雨如画的细腻江南到苍茫雄浑的粗犷塞北，从东部的丘陵平原到西部的高山沙漠，学生们的足迹也因此遍布祖国的大江南北。祖国的大好河山与爱国主义教育基地、历史文化景点，以及各种科技创新城等成为学生们的生动课堂，而历史知识也走出课本，成为学生们看得见摸得着的景与物。

“作为一名老师，我深知教育的意义之一在于帮助学生纠正观念上的偏差，照本宣科无疑是最简单直接的，但让学生设身处地去思考、去触摸历史、去见证发展，能够更有效地纠正由信息不对称带来的观念偏差。”李结仁说，实地考察交流还能让学生获得从书本上不能获得的体验和实践感受，从而开阔眼界、认识国情、升华爱国情感。

（记者 王金虎）

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