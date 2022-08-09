“我志愿加入中国共产主义青年团，坚决拥护中国共产党的领导……”7月31日，建军95周年前夕，重庆市巴南实验中学的150余名学生在工农坡革命烈士公墓举办“追寻红色记忆、传承红色精神”入团宣誓仪式活动。在国防教育义务讲解员李明禄的带领下，他们庄严宣誓，并聆听老一辈先烈的战斗英雄事迹。“今天我光荣地成为一名团员，也上了一堂生动的国防教育课。今后唯有努力奋进，才能报效祖国。”巴南实验中学八年级三班学生王晓南说。

7月，是巴南区国防教育暨征兵工作集中宣传月。“我们积极丰富国防教育形式，探索创新普及全民国防教育的有效方法，让关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。”巴南区委常委、人民武装部政委王恩平说。参加升旗仪式、观看擒拿格斗表演和国防教育情景剧、参与“勿忘国耻 爱我中华”签名活动……今年以来，巴南区面向群众组织开展多种形式的国防教育活动，推动全民国防教育工作各项任务在基层一线落实落地。

巴南区还创新国防教育宣传形式，让国防教育融入日常生活。巴南区在人流较多的街道、路口等处，安装有电子屏幕的国防教育宣传墙。每当夜幕降临，墙面电子屏幕就会滚动播放国防宣传图片，展示阅兵、训练、演习等画面。像这样宣传国防教育的视频、海报、横幅，在辖区内随处可见。“把国防教育和国防动员工作做在平常，是巴南区做好基层国防教育宣传工作的新思路。”王恩平说。

“我们充分利用辖区红色资源丰富的优势，传承红色基因，把国防教育融入日常生活，强化广大干部群众的国防意识，把基层国防教育工作做深做实。”巴南区委常委、宣传部部长舒朝斌说。为打通国防教育“最后一公里”，让国防教育进入基层社区、乡村，今年，巴南区委宣传部与区人民武装部联合遴选了一批国防动员宣传员，全方位展开国防教育。

巴南区“最美退役军人”刘斌今年被选聘为国防动员宣传员。“六一”儿童节那天，刘斌来到莲花街道为孤残儿童送去书包和文具等学习用品，给孩子们讲红色故事，鼓励他们向英雄模范人物学习。刘斌表示，作为一名退役军人，为国防教育贡献力量是他应尽的责任，要把在部队学到的感恩图报、责任担当、爱国敬业的品质和精神传递给身边更多的人。

“如今，在刘斌等一批爱心人士的带动下，街道越来越多的企业家加入爱心帮扶的队伍中来，形成了互帮互助的良好社会风尚。”莲花街道党工委有关负责人表示。

（记者 任 欢 张国圣 见习记者 殷泽昊）

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