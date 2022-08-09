本报记者 李龙伊

平志伟在图书馆查阅资料。

孔繁玢摄

炎炎夏日，滹沱河畔，国防大学联合作战学院演练大厅内，一场依托兵棋系统实施的指挥对抗演练正在上演。联合岗位资格培训班学员按照指挥要素，被编入红方不同席位，与教员扮演的蓝、绿等多方，昼夜不间断开展指挥对抗。

“练谋略、研战法、练协同不足，新质新域力量体系支撑作用发挥不够……”演练结束后，作为评估专家，联合作战学院教授平志伟对演习背景构设、战场情况设置、演习导调组织等情况展开全方位评估，提出了问题和改正方法。

从教三十五载，平志伟坚守军事教育战位，在作战理论研究领域深耕细作，坚持围绕实战搞研究，为军事理论研究和军队人才培养贡献智慧和汗水。

只有拥有超前眼光，才能占据军事理论前沿。上世纪90年代，关于信息化战争的研究刚起步时，正在攻读博士学位的平志伟就已经开始相关研究。“他当时关于信息化战争基本作战形式的研究，非常超前。”平志伟的同学说。

军校毕业后留校任教的平志伟，曾为学员讲授过3年高等数学、工程数学和军事运筹学。他非常注重科学思维和量化分析，学生们也总能从他的讲授中学到很多。

“身为教打仗的教员，必须着眼打赢育人才，部队需要什么就研究什么，打仗需要什么就教授什么。”这是平志伟对待教学的态度。

平志伟每次在上课之前，都要精心准备，哪怕这堂课他已上过很多遍，也要针对不同授课对象，结合当前军事理论研究的新进展和部队演训活动的新成果，对课程进行有针对性的调整和优化，力争给学员上的每一堂课都是精品。

“没想到前几天刚发生的战例，今天就进了课堂。”有一年国庆节刚过，联合岗位资格培训班的学员发现，平志伟已对当时刚发生的一场国外战例展开剖析。学员不知道的是，平志伟为使教学更加贴近实战，紧跟现代战争新变化，一整个假期都泡在办公室潜心研究最新战例。

“学员从课堂上学到的知识和本领，回去是要用来指挥部队打仗的。教员要认真对待每一堂课，追求尽善尽美。”平志伟对年轻教员说。

2017年，联合作战学院调整组建，平志伟选择从战术学科“跨界”到指挥学科搞研究，主动选择了指挥控制与作战评估这两个难啃的“硬骨头”。

教研室刚组建，战区机关就提出了人才培养需求。“部队需求就是命令，学员不能等、备战打仗不能等。”平志伟主动请缨担任一堂全新大课的首个讲授人，带领教学团队赴战区部队走访调研，查阅军内外相关资料。从基础理论到应用研究，他和同事们攻克一个个难关，很快拿出了一整套高水准的课程理论教材。

学院调整组建以来，在平志伟和同事们的共同努力下，上千名能参善谋的联合参谋军官人才从这里被培养出来，在联合指挥岗位上发挥着重要作用。“我们只是迈出了第一步，还有许多需要突破的隘口，为战育人的脚步一刻也不能停下。”平志伟说。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)