新华社广州8月8日电 （记者邓瑞璇）制作粤式点心、探索华南国家植物园、走访湾区青年创业基地、参观数字创新中心与人工智能企业……8月8日，50余名中外青年从广州开始开启了一场岭南之旅，对粤港澳大湾区的人文、科技、生态进行沉浸式考察。

这是由中国国际青年交流中心、中华青年精英项目主办的“创享大湾区”青年文化创客营活动，汇聚了来自北京大学、清华大学、浙江大学等20余所高校的中国青年与来自16个国家的留学生。

“青年人充满了蓬勃的朝气，是祖国乃至世界发展的未来。”共青团广东省委员会副书记、广东省青年联合会主席梁均达说，希望中外青年将这几天在广东的见闻和亲身感受分享给亲朋好友，向他们讲述广东故事、大湾区故事、中国故事。

毕业于北京大学的香港青年梁彦婷，如今选择在大湾区工作，同时也致力于青年发展及公益活动。“大湾区之魅力，在于青年人在努力发展个人事业、追逐梦想时，积极回馈社会，将个人的‘小梦’融入湾区、国家甚至世界发展的‘大梦’之中。”她说。

项目发起人、新世界发展有限公司行政总裁郑志刚表示，希望通过活动深化年轻一代的交流，搭建对外沟通的桥梁，激发他们的创新创意，以他们的切身经历、心得体会为载体向世界讲述生动的中国故事。

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