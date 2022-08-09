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心怀科学梦想  树立创新志向（今日谈）

杨梅鱼
2022年08月09日09:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　正值暑假，各地科技场馆陆续迎来参观热潮，许多孩子在家长的陪伴下来到当地科技馆，近距离了解科技进展、感受科学魅力。鲜活生动的科技故事、妙趣横生的科普演示、寓教于乐的互动体验，给孩子们带来乐趣，丰富了孩子们的假期生活。

　　科技馆是科普的重要场所，是激发广大中小学生科学兴趣的第二课堂。“空间站上一天有十几次日出日落，向日葵会一直跟着太阳摇头吗？”“液氮倒进水里，为什么会呈现云雾缭绕现象？”……通过参观各类项目展陈、体验科普装置、参与科普游戏，解答这些有意思且有意义的科学命题，孩子们既能收获快乐，也能拓宽视野、增长见识；既能激发对科学的好奇心、求知欲，也有助于培养科学的思维方式。就此而言，充分发挥科技馆的科普作用，必要且重要。

　　今天，信息技术和媒介技术快速迭代发展，既对科普传播的内容和形式提出新要求，也为科技馆创新服务带来新机遇。充分利用5G、虚拟现实等新技术，推出更多沉浸式、体验性的科普展览，不断提高科技馆的吸引力，必能让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 01 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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