王新波

原标题：“机器替代人工”，中职教育为何依然有生命力

新修订的职教法将“普职分流”的表述更新为“统筹推进职业教育与普通教育协调发展”，引起了社会广泛关注。人们之所以热议，是因为一方面确实存在普职教育发展不协调的现实问题，且重点表现为中职相对于普通高中存在弱势；另一方面却不时出现“缩减中职比例”的政策冲动，甚至持续发酵“取消普职分流”的观点。这显然不是“普职协调发展”的应有之义。为此，必须首先在思想观念上充分理解普职协调发展的重要性，重新认识普职分流的意义和价值。

坚持国家与个人需求相统一的必由之路

“普职分流”对我国实现经济腾飞、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会所作出的贡献是有目共睹的。眼下人们的争论焦点，主要集中在高中阶段的普职分流上：一是中职教育是否已不再能适应当今的发展需求，二是坚持分流是否牺牲了个人向更高层次发展的需求。

首先，中职教育对于我国经济社会发展的赋能、蓄势、兜底作用依然不可替代。有人指出，随着新一代技术革命的到来，“机器替代人工”的趋势已不可逆转，低技术技能型岗位对人才需求越来越少。但事实上，我国仍然处于社会主义初级阶段，区域经济社会发展还很不均衡。虽然在发达地区的确出现了“无人工厂”“无人码头”，但仍有广大欠发达地区需要大批一线技工和熟练劳动者，中职正是培养这类人才且赋能本地发展的主力军。近5年全国中职毕业生半年后就业率稳定在95%左右，就是一个有力佐证。即使是在发达地区，中职也依然发挥着为高层次技术技能人才蓄势的基础性作用。同时，中职教育面向贫困地区、弱势阶层和特殊群体，还发挥着维护社会公平的“兜底”作用。

其次，坚持普职分流、协调发展是更好满足个体多样化发展需求的重要保证。有人指出，普职分流限制了学生读普高的机会，人人都能上普高才是公平。然而，每个人都有不同的优势潜能，人们可以运用自己的智能优势更好地完成认知或操作任务。由此形成两个重要教育启示：一是要提供多元化的教育选择以适应不同智能类型儿童的需求。坚持普职协调发展，兼顾学术型和技能型教育，显然比一类独大的教育结构更能满足个人发展需求；二是好的教育不仅要“为了多元智能而教”，更要“通过多元智能而教”。即教育除了要开发学生的优势潜能，还要运用学生的优势通道帮助其学习知识技能。比如，一个数理逻辑智能不高、身体运动智能很高的学生，在职业学校里教师指导他反复操控仪器，除了能促进操作技能发展外，还能在这一过程中巩固掌握复杂的物理学知识。

兼顾教育内外需求的必然选择

教育强国建设既是社会主义现代化强国建设必不可少的组成部分，又对社会主义现代化强国建设起着基础性、先导性、全局性作用。统筹推进普职协调发展既是教育内部自身建设的要求，也是教育发挥作用的重要条件。

就教育自身建设而言，在高质量教育体系建设中，相对独立且完整的普教体系和职教体系缺一不可。从“分流”到“协调发展”的变化，重点在于强调普职教育“不同但无优劣之分”，体现两类教育“平等而且互补”。相对于成熟的普教体系，职教“中—高—本—研”一体化建设还处在起步阶段，补齐发展短板，贯通培养通道，减少对普教的依赖，对于补强现代职业教育体系非常重要。

就外部对教育的要求而言，普教又需要与职教彼此融通、形成合力，共同完成时代和人民赋予的使命。若仅从基本任务来看，普教为了学术而教，职教为了职业而教，二者泾渭分明。但若从根本任务来看，普教通过学术而教，职教通过职业而教，更高层次的目标都是立德树人，二者是一致的。同时，知识快速迭代的当今，也要求普教和职教加强融通，普教需要补充职业启蒙和生涯指导、职教需要加强理论基础和创新培养。二者优势互补、协同育人，方能完成使命。

综上可见，普职协调发展应该是综合研判国家需求、个人需求、教育自身需求和教育外部需求后，因地制宜、统筹推进的结果，不再提一刀切的硬性比例而是更好体现基于区域实际的灵活性，绝不意味着取消分流、合二为一，否则协调二字将无从谈起。

（作者：王新波，系中国教育科学研究院职业教育与继续教育研究所所长）

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