原标题：家庭教育是提升青少年网络素养的重要突破口

目前，我们处于一个不能与网络分离的时代，由此引发了很多儿童青少年与网络相关的问题。在这样的背景下，家庭教育与家庭生活方式是解决儿童青少年网络问题以及提升儿童青少年网络素养的一个重要突破口。

什么样的孩子网络问题更多，什么样的孩子网络素养更高，这与儿童青少年自身的生活状况密不可分。爱好阅读的人网络成瘾问题就少，有更丰富的爱好、喜欢运动的儿童青少年网络问题更少。前两年我们基于北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心每年对几十万孩子的调研进行分析，有一个很有意思的数据，亲子关系每增加10%，孩子网络成瘾问题能降低7%～8%，孩子的生活状况以及家庭关系跟孩子的网络素养以及网络问题密不可分。

家庭到底在儿童青少年的成长中起到什么样的作用？这跟儿童青少年成长需求有密切关系。儿童青少年心理研究结果表明，每个儿童青少年不仅仅有学习的需求，还有关系的需求、有胜任的需求、有自主的需求。当下的家庭教育或者当下的家庭生活样态，家长大多总会说一句话“只要学习好就可以了，其他不用管”。但这并不能满足儿童青少年的成长需求。家庭教育、家庭生活方式的改变是儿童青少年网络问题减少以及提升儿童青少年网络素养非常重要的途径和突破口。要让孩子有丰富多彩的生活和多元的选择，而且是踩在真实土壤上的生活，这对儿童成长是特别必要的。

温暖、有良好亲子关系的家庭，也是家庭教育促进法所提倡的。家庭教育应该是一种生活中的教育，是一种潜移默化的教育，这对儿童青少年网络素养的提升和儿童青少年的健康成长都非常重要。

（作者：边玉芳，系北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授、中国家庭教育学会常务理事）

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