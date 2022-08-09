方增泉 祁雪晶

原标题：基于家庭影响因素的网络素养调研

构建并完善青少年网络素养教育体系，需要从个人、家庭、学校、政府和社会等方面齐发力，共同形成育人合力。

基于认知行为理论，北京师范大学新闻传播学院未成年人网络素养课题组认为，青少年网络素养是青少年对网络世界的信息、事件和情境的认知和行为能力，并首创了青少年Sea-ism信息海洋网络素养框架，将青少年网络素养分为六大模块进行调研。结合青少年媒介素养和网络素养的相关研究，课题组把青少年网络素养分为六个维度：上网注意力管理能力、网络信息搜索与利用能力、网络信息分析与评价能力、网络印象管理能力、网络安全与隐私保护能力、网络价值认知和行为能力。影响青少年网络素养的因素（自变量）具体分为个人属性、家庭属性和学校属性三种类型。

2022年数据表明，中国青少年网络素养平均得分为3.56分（满分5分），略高于及格线，网络素养有待进一步提升。其中，网络价值认知和行为能力的平均得分最高（3.93分），网络印象管理能力的平均得分最低（3.03分）。相较于2017年平均得分（3.55分），2020年平均得分（3.54分），处于基本稳定水平。

家庭属性影响因素分析回归模型显示：母亲学历、家庭收入、青少年与父母讨论网络内容的频率、与父母的亲密程度、父母干预上网活动的频率对青少年网络素养有显著影响。研究表明：母亲学历越高的青少年网络素养水平显著越高，父亲在家庭网络素养教育中存在一定程度的缺位；青少年与父母讨论网络内容的频率越高，网络素养水平显著越高；青少年与父母的亲密程度越高，网络素养也显著越高；父母干预上网活动越频繁，青少年网络素养越低。

家长应如何指导孩子的网络生活？

言传身教，提高自身网络素养水平。家长尤其是父亲要承担起陪伴青少年成长、发展的责任，提高自身的网络素养水平。

注重沟通，构建良好家庭氛围。建议父母建立与青少年平等讨论和分享的良好习惯，和孩子建立更有效的沟通方式。家长要多观察青少年使用网络的时间和状态，善于倾听解决孩子对网络行为的困惑和问题，给孩子更多积极的反馈。

安全上网，引导孩子鉴别网络信息。青少年对于信息缺少足够的鉴别能力，家长要培养孩子在信息整理、分类技巧以及辨别垃圾信息方面的能力，培养孩子正确的价值观，形成良好的网络行为规范和礼仪。当孩子在上网过程中遇到有害信息时及时进行教育和引导，使孩子能够树立起安全上网的规范意识。

文明上网，引导孩子正确参与网络互动。家长要指导孩子合理地利用网络进行知识学习、信息获取、交流沟通与娱乐休闲。教导孩子网络非法外之地，不传播未经核实的信息、不侮辱欺骗他人、不浏览不良信息、不发表极端言论、不盲从站队等。

有效介入，适度干预孩子上网行为。在日常生活中，家长应关注孩子的网络体验，指导他们正确认识和分析网络上的信息，提高孩子分辨网络信息真伪的相应技能。

共同学习，建设网络素养家长课堂。学校可以建设网络素养家长课堂，为学生家长提供讨论与分享平台，开发家长网络素养教育课程，指导父母有效开展青少年网络素养家庭教育。

（作者：方增泉、祁雪晶，分别系北京师范大学新闻传播学院未成年人网络素养研究中心研究员、助理研究员）

(责编：郝孟佳、孙竞)