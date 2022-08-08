人民网北京8月8日电 （记者孙竞）据中国高等教育学生信息网（学信网）消息，按照教育部深化事业单位改革工作安排，国内学位信息查询与认证服务职能由教育部学位与研究生教育发展中心调整为教育部学生服务与素质发展中心负责，查询与认证服务网站将由“学位网”调整到“学信网”。“学信网”拟于8月15日起开展学位查询与认证服务。

关于国内学位信息查询与认证的提示：

1.2008年9月以来授予的国内学位证书，已在学位授予信息报送（备案）系统中注册的，学生本人可通过学信网“学信档案”进行网上查询和电子认证（即免费申请《中国高等教育学位在线验证报告》），不再受理和出具书面认证报告。

2.应届毕业生获得学位者，持有的国内学位证书应在学位授予信息报送（备案）系统中注册后，进行网上查询和电子认证，原则上不再受理和出具书面认证报告。

3.2008年9月之前获得的国内高等院校、科研院所等机构授予的学士、硕士和博士三级学位证书，以及未在学位授予信息报送（备案）系统中注册的军队院校学位证书，可在线免费申请书面认证报告（即《中国高等教育学位认证报告》）。

4.如持有的国内学位证书与学位授予信息报送（备案）系统中信息（或与学校存档信息）不一致，请先联系学位授予单位（高等院校、科研院所等机构）变更勘误后，再行申请电子认证报告或书面认证报告。

5.国内学位证书仅可申请并出具一次书面认证报告，不再重复受理。认证报告丢失或需获取多份报告的，可通过认证报告查询页面下载打印电子版报告。

6.即日起，不再受理国内学位英文认证报告申请。如有需要，可登录学信网“学信档案”申请翻译件。

(责编：孙竞、熊旭)