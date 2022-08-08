人民网北京8月8日电 （记者孙竞）据教育部网站消息，为深入贯彻落实中央“双减”工作部署，持续巩固线上学科类培训治理成果，教育部结合暑期工作安排，于2022年6月11日至7月20日继续对线上培训机构和网站平台开展深度巡查。

巡查发现140多条违规问题线索，主要表现为违规收费、无资质培训、推送培训广告、撮合违规培训等，已要求涉及地方和网站平台逐一核实、严肃处置，举一反三、全面排查。这些问题反映出，线上违规培训隐蔽性增强，治理难度不断增大；也折射出个别线上培训机构对逃避监管心存侥幸，为追逐利润不惜铤而走险。深化校外培训治理、净化网上环境、切实减轻中小学生过重校外培训负担依然任重道远，不能放松懈怠。

教育部表示，将继续联合中央网信办等部门以“清朗”和“监管护苗”等专项行动为载体，深入推进暑期专项治理，持续指导各地针对暑假重点时期治理形势和突出问题主动进行明查暗访，坚持露头就打、重拳出击，持续保持高压态势，确保暑期违规行为不泛滥，切实维护人民群众合法权益。

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