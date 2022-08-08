人民网北京8月8日电 （记者郝孟佳）据科技部网站消息，为保障青年科研人员将主要精力用于科研工作，充分激发青年创新潜能与活力，科技部、财政部、教育部、中科院、自然科学基金委联合印发《关于持续开展减轻科研人员负担 激发创新活力专项行动的通知》（减负行动3.0）。

减负行动3.0主要从挑大梁、增机会、减考核、保时间、强身心等5个方面部署行动内容。第一，挑大梁。要求国家重点研发计划40岁以下青年人才担任项目（课题）负责人和骨干的比例提高到20%，中科院战略性先导专项新立项项目明确项目负责人中45岁以下青年科研人员比例不低于50%。在中科院新开工建设的国家重大科技基础设施工程指挥部中新设立副总师岗位，由45岁以下青年科研人员担任。

第二，增机会。要求中央级公益性科研院所和中央部门直属高等学校基本科研业务费用于资助青年科研人员的比例一般不低于50%，加大对青年科研人员科研的支持力度，减轻项目申报负担。推动有条件的科研单位设立职业早期青年人才培养专项，对新入科研岗位的博士毕业生、博士后给予不少于5年的非竞争性科研经费支持，支持设立博士后创新研究岗位。鼓励有条件的科研单位通过实行弹性工作制、建设母婴室、提供儿童托管服务等方式，为孕哺期女性科研人员开展科研工作创造条件。

第三，减考核。要对探索性强、研发风险高的前沿领域科研项目，建立尽职免予追责机制。推动科研单位对青年科研人员减少考核频次，实行聘期考核、项目周期考核等中长周期考核评价，简化、淡化平时考核。合理评价青年科研人员实际工作贡献，避免仅以有署名的成果作为考核评价依据，避免简单强调成果转化数量、金额。

第四，保时间。要确保青年专职科研人员工作日用于科研的时间不少于4/5。不要求青年科研人员参加应景性、应酬性活动、列席接待性会议。要加大科研助理岗位开发力度，鼓励科研单位从应届高校毕业生中聘用科研助理，为科研团队提供专业化辅助服务，将青年科研人员从不必要的事务性工作中解放出来。

第五，强身心。应组织开展优秀青年科研人员专训班，定期组织青年科研人员开展心理健康咨询和心理疏导，关心、解决广大青年科研人员心理焦虑。推动科研单位组织青年科研人员开展“每天运动1小时”活动，积极配备相应的活动场地和条件。

据悉，本次专项行动为期1年，分三个阶段展开。2022年9月底前，广泛部署动员，摸排情况，找准卡点堵点；2022年12月底前，各部门各地方各单位完成各自层面的措施办法制修订工作；2023年6月底前，各项措施办法全面开展实施，减负行动全面落地见效。

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