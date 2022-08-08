蔺庆春

用情怀打动学生，用理论启发学生，用实践带动学生，达到情理交融、真学真懂、真信真用的效果

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记强调：“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”对于思政课教师来说，既需要让教学内容跟上新时代，又需要不断提高自身能力水平，践行好传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。

思政课教学涉及多学科、多领域，涉及世情、国情、党情、民情，对教师综合素质要求很高。当前，面对快速变化的世界和中国，面对被称为“网络原住民”的当代青年，只有不断更新教学内容、常讲常新才能取得较好教学效果，只有立足理论、扎根实践才能把问题讲清楚讲透彻。在思政课堂上，老师应该用情怀打动学生，用理论启发学生，用实践带动学生，达到情理交融、真学真懂、真信真用的效果。

讲好思政课，要用好课堂教学这个主渠道。在课堂上讲什么、怎么讲，考验着教师的教学能力，需要不断增强课程的思想性、理论性和亲和力、针对性。比如，在经典原著研读、马克思主义发展史等课程中，不妨从马克思本人的经历讲起，让同学们感受马克思热爱生活、真诚朴实、重情重义的人格魅力。通过课堂上的讨论、课堂外的研修，让同学们读懂马克思这一顶天立地的伟人，感悟马克思主义理论的真理力量。在思政课堂上，知识是载体，价值是目的，只有寓价值观引导于知识传授中，才能通过教学活动提升师生的思想素养、涵养信仰境界。

讲好思政课，要用好社会实践的大课堂。习近平总书记指出：“要把课堂教学和实践教学有机结合起来”。这就要求思政课老师走出校园、走进社会，深入基层、参与实践。比如，自2019年起，北京市通州区联合在京高校共同实施百千万聚才工程，在城市规划、产业发展、基层治理等领域，每年引进20名左右高校教师和干部进行实岗锻炼。有了这一经历，就能让思政课更接地气。例如，在讲解重大突发公共卫生事件的防控与管理时，一些参加过挂职工作的教师结合基层经历和一线抗疫故事，帮助同学们更全面认识动态清零政策的科学性和重要性。重视思政课的实践性，要把思政小课堂同社会大课堂结合起来，也需要老师主动上好社会实践的“必修课”，以鲜活实践为素材打开课堂视野，引导学生在知行合一中立鸿鹄志、做奋斗者。

“蒙以养正，圣功也。”思政课是教给学生正确思想的课程，思政课教师要把主责主业落到引导学生树立正确的理想信念、学会正确的思维方法上来，坚持教育者先受教育，做到教书和育人相统一、言传和身教相统一，做到理论性和实践性相统一、潜心问道和关注社会相统一。加强学习、拓宽视野、更新知识、丰富实践，不断提高业务能力和教育教学质量，才能讲好每一堂思政课，让学生真心喜爱、终身受益。

（作者单位：中国政法大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 05 版）

(责编：郝孟佳、何淼)