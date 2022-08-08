■受访专家：清华大学计算机科学与技术系教授、人工智能研究院智能机器人中心主任 孙富春

拉美社报道称，人工智能的快速发展是深刻改变人类生活的重要战略机遇，中国正在利用人工智能来建立发展优势，加快创新步伐。人工智能正越来越多地出现在中国社会日常生活中。中国在这一领域的全球排名仅次于美国。

日本《朝日新闻》刊文称，中国加快建设科技强国，推进人工智能等前沿领域的技术研发。科技创新被视为经济增长的关键，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等均被列入国家重大科技项目。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。中国政府高度重视人工智能产业创新发展，大力促进人工智能与实体经济深度融合。

在各方共同努力下，中国人工智能与实体经济融合取得积极进展。一是传统行业转型升级不断加速。一批传统行业+AI的典型企业逐渐成长壮大，一批智能化升级的典型案例得到推广应用，AI与实体经济融合的新模式、新方法不断形成。在智能制造领域，智能技术的应用极大提升了产品检测效率和设备利用效率；在智慧医疗领域，智能技术有效减轻医护人员工作压力，提高了医疗装备的诊断准确性与服务便捷性。二是智能产业实力持续提升。据测算，中国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术不断取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。三是新型基础设施布局逐步完善。通过以建带用、以用促建，截至6月底，中国已建成5G基站170万个，培育大型工业互联网平台150家、连接工业设备超过7800万台（套）。全国建成多个算力中心、数据中心等公共服务平台，行业数据集建设数量与质量不断提升。

在当今世界新一轮科技革命和产业革命中，人工智能进一步彰显“头雁效应”，引领科技革命、产业革命与教育革命交融汇聚。从工厂制造到军事、金融、医疗等，人工智能技术已渗透到中国经济社会发展的方方面面，为中国人的日常生活提供了更大便利，也对现代社会治理理念、治理能力与治理体系产生重大影响。

中国人工智能技术和产业快速发展，是多重因素综合作用的结果。

中国具有数据量庞大、人工智能应用场景丰富、需求旺盛等特点，这为人工智能技术的快速发展提供了得天独厚的优势。首先，中国是人口大国。比如，在医疗领域的癌症治疗中，庞大的病例数量，给医疗资源造成巨大压力，但同时也为医疗诊断和靶向药等研究提供了丰富的数据支撑。其次，中国是世界第一制造大国，产业结构中制造业比重偏高，这也为人工智能的技术应用提供了更多机会。

中国政府出台多项政策，大力支持人工智能发展。2016年，国家发改委、科技部、工业和信息化部、中央网信办联合发布的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》提出，“支持在制造、教育、环境、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等重要领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能的规模化应用，全面提升我国人工智能的集群式创新创业能力。”2017年，为抢抓人工智能发展重大战略机遇，构筑人工智能发展先发优势，中国制定并实施了《新一代人工智能发展规划》。

人才培养结构持续优化，为中国人工智能高速发展提供强大动力。面对中国人工智能领域高校人才供给和市场需求之间的结构性矛盾，中国在引进国外人才的同时，大力培养本土顶尖研究型人才，进一步提高人工智能领域的科研水平。据塔斯社称报道，美国斯坦福大学发布的研究报告表明，2021年，中国已成为全球人工智能论文发布数量的领先者，这也充分体现中国人工智能发展的良好势头。

中国从制造大国走向制造强国，离不开人工智能技术的支撑。2021年，全国GDP为114.37万亿元，制造业增加值占GDP比重达到27.4%。人工智能技术能够有效助力中国制造业实现更新换代。2021年，国家科技部启动实施的科技创新2030——“新一代人工智能”重大项目，为中国制造业由中低端向高端转型提供技术支撑。作为引领中国人工智能产业发展的中坚力量，相关企业也迅猛发展。《麻省理工学院技术评论》评选的“世界50强智能公司（TR50）”中，华为、科大讯飞、腾讯等一批国内重点公司名列其中。

人工智能的应用场景日新月异，新理论和技术创新层出不穷。为了让人工智能实现更好发展，中国需要做好以下几方面工作：一是建设人工智能的创新体系，培养引领人工智能理论和产业应用发展的人才；二是推进技术创新攻关，调动行业资源和创新积极性，构建研发—产业—应用“快车道”；三是促进赋能应用落地，积极挖掘并开放一批应用场景，促进研发，推动智能技术产品落地应用与迭代；四是打造融通产业生态，建设一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施，支持建设并开放行业数据集，夯实产业发展基础；五是多管齐下、精细治理，及时堵住滥用漏洞，有效规避安全风险，让人工智能技术更好造福社会。

（伍依然采访整理）

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