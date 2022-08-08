原标题：暑假带娃健身，父子骑行400公里体验奇妙之旅

新华社长沙8月7日电 题：暑假带娃健身，父子骑行400公里体验奇妙之旅

新华社记者 谢樱

这个暑假，对12岁的长沙少年刘言来说，意义非凡。父亲刘华胜带他一起骑着自行车，从湖南长沙市长沙县出发，途经益阳、常德，历时五天到达家乡张家界桑植县，父子俩经历了一场奇妙的亲子之旅。

骑行中的刘华胜父子。受访者供图

五年前，刘华胜参加一个户外聚会时，发现自行车骑手的模样很“拉风”，便买了一辆山地车练习骑行。“当时看到七岁的儿子疏于锻炼，有些胖，就想把他也拉入骑行队伍。”刘华胜说。

从跟着父亲学习骑车，刘言逐渐爱上骑行的感觉。2020年开始，刘言每天凌晨五点起来去松雅湖骑行，还带动他的同学组成了一支骑行队。今年暑假，刘华胜有了一个大胆的计划，他拍着儿子的肩膀说：“你现在骑行技术很棒，愿不愿意和我一起骑车回桑植看望爷爷奶奶？”刘言毫不犹豫：“好！”

刘言（前）和朋友们组成的骑行队。受访者供图

头盔、骑行服、风油精、干粮、水，带上简单的装备，父子俩出发了。“400多公里的路程，规划了五天时间，平均一天行程80公里左右。”刘华胜说。

骑行于常德与桑植之间的崇山峻岭，坡路越来越多，为了保证安全，刘华胜骑行在前，以稳住儿子刘言的速度。“边骑边玩，其乐融融，途中可以随时停下来欣赏美景，也可以磨炼儿子的意志力。”

山峦起伏，云雾缭绕，刘言不时被眼前的美景吸引。“骑行过程很累，但也很快乐，我看到了很多在城市看不到的美景，学到了一些地理知识，还品尝了当地的美食。”他兴奋地说，“我跟爸爸的关系也更亲近了，我们互相加油打气，一路上无话不谈。”

刘言在骑行中。受访者供图

当成功抵达桑植县时，刘华胜激动地在朋友圈写道：“读万卷书，行万里路。总里程405.5公里，最后一天的路程是如此艰难，好在小伙子都坚持下来了。”

经过五天的夏日户外骑行，父子俩晒得肤色黝黑，但是笑容灿烂。刘言自豪满满地说：“这是我过的最有意义的一个暑假。”

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