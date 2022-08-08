“所学即所用，我现在工作得心应手，家人也为我感到骄傲。”今年6月，四川成都东软学院计算机与软件学院应届毕业生禹晓红正式入职美团餐饮SaaS事业部成都研发中心，就地实现身份转换，由一名实习生“晋级”为前端开发专员。

眼前的禹晓红，说起工作来头头是道，少有初入职场的青涩。这与一年前的她形成鲜明的对比。

“看到有的同学已经开始求职实习，有的在积极准备考公务员、考研，我却啥都没想好，心头很慌张。”专业成绩连续3年排名全系第一的禹晓红，即将进入大四却迷茫了。

2021年7月，“转机”出现了——辅导员在班级群里发了一条“美团餐饮SaaS软件服务”定向班选拔的通知。

原来，成都市近年来大力推进产教融合、校企合作，鼓励、引导学校和社会各方以“城中校”“订单班”“校中厂”等形式，深化校地校企合作，将专业办到园区，将学院建在园区。此前，成都职业技术学院将电子商务专业办在成都国际商贸城内，共建“城中校”，成都工业职业技术学院在龙泉驿区、蒲江县等地分别建立汽车产业分院、装备制造分院等产业分院，零距离为产业园区培养人才，效果很好。

此次美团餐饮SaaS软件服务定向班，就是成都东软学院与企业深化合作，共同开办的定向人才培养班。定向班根据企业需求共同制定培养方案、授课计划，将理论与实践充分结合，培养适应时代发展、满足行业需求的高素质应用型人才。

“企业需要什么样的人才，我们就朝着这个方向去培养，让学生增长适应社会需求的能力，实现充分、高质量就业。”成都东软学院计算机与软件学院院长宁多彪说。

禹晓红第一时间就报了名，经过选拔顺利进入定向班学习。

“课程强度很高，导师都是从企业骨干中选拔出来的，他们除了帮助我们巩固基础知识，还会通过讲解项目实操经验，让我们了解真实的企业工作流程、要求，让我们的学习更有针对性。”禹晓红说，在定向班学习的都是行业最前沿的东西，大家都学得非常认真。

整个大四上学期，禹晓红每天早上7点起床，晚上有时候要到凌晨一两点才睡觉，努力把定向班教的东西都“学到家”。

学期结束，禹晓红顺利通过知识考试和项目考核，进入公司实习，边干边学。“上手很快，做着自己喜欢并擅长的工作，每天都活力满满。”禹晓红的实习表现得到同事们的一致认可，毕业时直接入职，正式成为美团的一员。

禹晓红说，定向班的同学中没有选择进入美团的，在其他企业也受到了广泛欢迎。

“校企合作开办定向班，可以帮助企业精准储备所需人才，在减少员工录用培养成本的同时，也较好解决了高校毕业生的就业问题。”美团餐饮SaaS技术部成都研发中心负责人彭正军说。

鉴于第一届美团餐饮SaaS软件服务定向班取得的良好成果，今年美团又与成都东软学院开办了第二届软件服务定向班和软件测试实习定向班。目前，定向班第一阶段学习完成，34名同学进入美团餐饮SaaS技术部测试岗位实习，42名同学进入软件开发岗位实习。

据统计，成都今年3月至6月持续开展“就业服务进校园、精准帮扶在身边”为主题的公共就业服务进校园活动，提供工作岗位5.92万个，服务30.9万人次，通过面试入职就业822人。（记者 周洪双）

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