本报记者 刘以晴

“你这次用完钳子，又没放回原处啊。”正值盛夏，上午9点，长春科技学院操作车间十分热闹，全国职业教育培训先进个人、长春科技学院机械技能开发中心主任刘洋正在和选手复盘。

2023年，第二届全国职业技能大赛将在天津举办，作为教练，刘洋很是严格，“如果工具始终放在固定位置，选手就容易形成肌肉记忆，减少失误。”

2020年，增材制造（3D打印）设备操作员被人社部列为新职业，同年，人社部举办第一届全国职业技能大赛，刘洋是吉林省选拔赛专家组组长，也是增材制造项目的教练。

“教练，这个软件我见过，但我不会操作啊。”“人家建的模咋就这么精致。”技能大赛要求高、技术新、强度大，选手需要自行设计加工用于固定的卡具、扫描零件，并绘制模型、加工打印……全程约15个小时。

追上新技术，得下笨功夫。学习新软件如何操作，零点零几毫米地修正草图数据偏差，对照成品数据补充细节特征。“在哪儿蜷一会，就算睡一觉。”吃住在车间成了刘洋和选手的常态。历时半年备赛，在第一届全国职业技能大赛中，刘洋带领的增材制造项目获得银牌，取得2银3铜28个优胜奖。

在刘洋看来，比赛与教学的技术差距，也是学校与行业有所断档的表现。“进了厂才发现自己啥也不会。”曾有学生回来哭诉。“从事技工教育，我们就是要帮助学生跟上工厂、跟上实际生产需要的步伐。”刘洋定下方案，要把比赛和教学联系起来。

技能大赛结束后，参照比赛流程，刘洋陆续组织了数场校内竞赛：“学校硬件、学生技术肯定都有差距，那咱就做简单的小玩意。”

同时在和企业的交流中，刘洋意识到，相较于以往简单从事一项工作的“流水线”，现在企业技术、设备更加先进，对设计、生产、加工全流程人才的需求也更高。“校内比赛，就是为了让普通学生跳出来看到差距，提醒他们要勤奋刻苦。”

2020年起，利用课后时间，刘洋和几位教师免费开设第三课堂。在现有课程安排基础上，一方面“精”，补充先进技术，另一方面“通”，强调技能整合。

学校资金有限，为了让学生“进入企业，手别太生”，刘洋购买零件和学生一起改装，“一个传感器几十块，换上后，就能自动调平。如果直接换机器，一台得几千块。”电机、喷头、耗材，摸着教室里几十台改装机，刘洋将其戏称为“蚂蚁搬家”；为了跟上企业步伐，刘洋一有时间就往企业跑，了解生产计划、零件样式，甚至把企业的图纸拿到课堂上现场教学。

从教至今，14年来，刘洋先后培养学生近3万人，曾获得全国技术能手、全国五一劳动奖章等荣誉，享受国务院特殊津贴。“我希望学生们能跟上技术进步的脚步，技术立身、技能报国。”刘洋说。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 04 版）

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