本报记者 赵婀娜

进入世界一流大学行列之后，如何实现从迈入到走在前列的跃升？如何走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为民族复兴提供更坚实的人才与科技支撑？如何实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破？新征程上，北京大学面临新的课题。

2014年5月4日，习近平总书记在北京大学考察时强调：“党中央作出了建设世界一流大学的战略决策，我们要朝着这个目标坚定不移前进。办好中国的世界一流大学，必须有中国特色。”“我们要认真吸收世界上先进的办学治学经验，更要遵循教育规律，扎根中国大地办大学。”

2018年5月2日，习近平总书记在北京大学考察时强调：“今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。”“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，真正做到以文化人、以德育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，做到明大德、守公德、严私德。”

牢记嘱托，矢志担当。日前，中国共产党北京大学第十四次党员代表大会提出，以更加饱满的激情、更加昂扬的姿态，胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，扛起新使命、奋进新征程，在领跑中国特色世界一流大学建设方面展现更大担当和作为，为实现中华民族伟大复兴作出北大的时代贡献。

胸怀“国之大者”，坚持办学正确政治方向

“团结起来、振兴中华！”“请党放心、强国有我！”这是庆祝中华人民共和国成立70周年大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上，北大师生喊出的时代强音、铿锵誓言。

穿越时空的回响，北京大学师生与党和国家同向同行的如磐初心。

作为新文化运动的中心和五四运动的策源地、中国最早传播马克思主义的高等学府，北大肩负着为人类进步、国家富强、民族复兴不懈努力的责任担当。

从一个多世纪以前苍黄风雨中先驱志士点燃的火苗，到新中国成立之初百废待兴中高扬的旗帜；从40多年前吹遍中华大地改革春风中的焕然生机，到上世纪末确立迈向世界一流的坚定目标；从本世纪初高等教育振兴号角的吹响，到党的十八大以来推动高等教育内涵式发展，历史见证着北大与国家民族命运的紧密相连。

落实“要把中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信转化为办好中国特色世界一流大学的自信”的重要指示，胸怀“国之大者”，北京大学党委始终坚持办学正确政治方向，形成立德树人、培根铸魂的生动实践。

高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，推进“百年中共党报党刊史（多卷本）”“中国共产党百年思想进程与马克思主义中国化历史性飞跃”等重大研究项目，推进《马藏》编纂与研究工程，出版《五四精神》《李大钊年谱》等学术著作，成立中共党史研究中心、五四运动研究中心……用红色文化立根、铸魂、打底色，引导师生赓续红色血脉、坚定理想信念。

“不辱时代使命，不负人民期望”，牢记习近平总书记的嘱托，北大师生以行动践行爱国表达——

假期，千名北大学子走出校园，在田间地头、工厂车间感受祖国发展脉动……同学们说，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花，这是北大学子的爱国表达。

多名北大学者在不同科研领域获重大突破，他们说，攻坚克难，矢志不渝，瞄准关键领域，加快技术攻关，这是北大教师的爱国表达。

抗击新冠肺炎疫情、守护人民健康的战线上，不乏北大人的身影……师生们说，不惧风雨、勇挑重担，这是北大人的爱国表达。

“在新征程上，我们要自觉从百年党史中传承红色基因，加强党对学校的全面领导，始终坚持办学正确政治方向，弘扬‘爱国、进步、民主、科学’的光荣传统，坚定不移办好中国特色社会主义大学。”北京大学党委书记郝平表示。

扬大师之风，建设高素质教师队伍

人才培养，关键在教师。

在北大，有一支享誉校园的团队——环境科学与工程学院张远航院士团队。他们积极投身大气污染防治，将科研战场置于广袤的天地间。

这支获评首批“全国高校黄大年式教师团队”称号的优秀团队，为人称道的是育人理念的一脉相承。团队奠基人唐孝炎院士，一生坚持“为人、为事、为学”三位一体的育人理念，80多岁高龄时，依然坚守教学一线。师从唐孝炎院士的张远航，用数十年如一日的坚持续写了这一师风传统。团队的每一名中青年教师皆是如此，不负科研使命，不负育人担当。

这支团队正是北大强化教师队伍建设的一个缩影。牢记“建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍是大学建设的基础性工作”的重要嘱托，北大深化体制机制改革，打造创新人才汇聚的新高地。

近者悦，远者来。探索高层次人才引进、培养和评估机制，5年内，700多名顶尖学者和优秀青年人才选择加入北大，新引进人才中青年教师占比达90%以上。同时，一批批优秀青年学者从海外学成归来，扎根燕园。“从一开始就是要回来的。”法学院教授薛军说，“把学到的知识与实际问题相结合，脚踏中国大地、立足中国现实。”

放眼燕园，北大教师有塑造灵魂、塑造生命的热忱。

2020年，抗击新冠肺炎疫情期间，历史学系教授阎步克滞留海外，60多岁的他学习线上直播授课技术，跨越13小时时差、1.4万公里，没有落下一节课。

放眼燕园，北大教师有融入国家发展、服务祖国人民的坚持。

药学院屠鹏飞、姜勇团队连续钻研，首创了有“沙漠人参”之称的肉苁蓉的大面积高产稳产技术体系，化濒危药材资源为可持续发展产业。他们说：“把学问做在广袤的沙漠里，做在祖国大地上！”

放眼燕园，北大教师有勤勉治学、奉献忘私的博大。

考古文博学院教授刘绪勤勉工作几十年，退休后，仍主动前往田野一线带队，与学生们同吃同住。刘绪谨严律己，他的30余名硕博生均走向考古文博一线，成为中坚力量。

大学者，大师之谓也。近年来，北大人才制度日渐完善，人才队伍结构日趋合理，静水深流，活力迸发。

厚植成长沃土，形成高水平人才培养体系

7月，被誉为“数学界的奥林匹克”的第二十九届国际数学家大会开幕，北京大学6名教师受邀作报告，深受瞩目。这是北大厚植高水平人才培养沃土结出的硕果。

为培养世界一流数学人才，数学科学学院不断完善数学学科“拔尖人才培养计划”，从基础数学、应用数学及统计两个方向上培养数学领域的拔尖本科生，同时鼓励师生自由探讨，不拘一格。

筑强国建设之基，育可堪大任之才。以“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”为理念，北大积极探索元培博雅人才培养、基础学科拔尖人才培养、跨学科人才培养等多样化人才培养模式，如今，通识教育和专业教育相融相成的人才培养体系初步建立——

打造“立体化、专题式、多样态”思政课教学体系，推动“思政课程”与“课程思政”有机结合，构建独具特色的“大思政”育人格局；

致力于“通识、通智、通用”，打造通用人工智能实验班，让广大学子有机会探索多个应用领域；

充分发挥文理工医多学科汇聚优势，设立“政治、经济、哲学”“数据科学与大数据技术”“计算艺术”等多个跨学科专业和项目，让学生在学科交叉融合中，释放才华，创造新知；

依托国家集成电路产教融合创新平台，与行业龙头企业开展深度合作，不仅瞄准学术发展前沿，也时刻聚焦国家重点行业产业发展；

…………

春风化雨。一批批优秀学子在燕园沃土成才成长，奔赴祖国大地书写青春华章：

大三时参军入伍的宋玺成为海军陆战队两栖侦察兵，被选拔作为唯一一名女陆战队员，赴亚丁湾、索马里执行护航任务；“最美基层高校毕业生”宗立冬奔赴宁夏黄河岸边，扎根乡村；初心相传，5年来，北大前往各省区市的选调生已逾2000人……

“北京大学遵循创新型科技人才培养规律，增强人才自主培养能力，努力为高水平科技自立自强提供坚实人才支撑。”北京大学校长龚旗煌说。

应国家之所需，强化重要领域关键技术攻关

北京冬奥期间，参赛运动员在国家速滑馆13次刷新奥运纪录，其中1次打破世界纪录。能够取得傲人成绩的一个重要原因，是北大工学院教授张信荣带领团队用二氧化碳做能量载体，打造出“最快的冰”。数百个日夜奋战，张信荣对团队说得最多的，是“搞科研，就要走新路走难路”。

一流大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地。近年来，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，北大自觉肩负重任，取得多项突破性成果——

于2017年成功研制出2.2克微型化佩戴式双光子荧光显微镜，是当时全世界最小、最轻便的双光子荧光显微镜；自主发展一整套碳管CMOS集成电路和光电器件的无掺杂制备新技术，实现世界上首个5纳米栅长的高性能碳管晶体管和首个千兆赫兹碳纳米管集成电路；系统研究植入前胚胎遗传学诊断新方法，为万千家庭带去希望；肩负重症血液病患者的“生命之托”，创建全球首个非体外去T单倍型相合造血干细胞移植体系，突破供者来源匮乏的世界难题……

北大师生深刻懂得，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，关键技术必须牢牢掌握在我们自己手中。

当然，实现“从0到1”的突破，不仅需要锐意创新，也依赖于良好的土壤，改善科技创新生态，激发创新创造活力：

“新工科”成为北大重点布局的战略方向，一个共识已然达成——突出时代之“新”、着眼未来产业人才需要；推动学科重组与整合，巩固提升传统优势学科，大胆创新学科体系；建设新体制机制，北京国际数学研究中心、量子材料科学中心、生物医学前沿创新中心等新型跨学科研究中心给予人才跨学科融合交流的可能；在北京怀柔科学城，多模态跨尺度生物医学成像设施、轻元素量子材料交叉平台等“国之重器”相继落地……在保持高水平自由探索的同时，北大持续加强对基础学科的支持力度，鼓励广大教师开展应用牵引、问题导向的基础研究。

每一个奋进的足印，都镌刻在历史行进的史册里。

回望过往，“敢为天下先”，是北大不懈的追求；瞩目未来，“中流击水，奋楫者进”，是北大人的昂扬之姿。

未来5年，北大将迎来跨越发展的5年，要在领跑中国特色世界一流大学建设方面展现更大担当和作为。北大师生更加深刻地认识到，实现这个目标，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要不断从百年党史、红色校史中汲取智慧和力量；要胸怀“国之大者”，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对北大提出的时代要求；要坚持科学的指导思想；要锚定目标矢志奋斗。

扎根中国大地，奋进时代征程。燕园生机盎然，北大人信心满怀——追求一流是一个永无止境、不断超越的过程，服务国家是一项永不停歇、不懈奋斗的事业。把北大建成中国特色世界一流大学，是民族复兴伟业的必然要求，是实现第二个百年奋斗目标的时代召唤。铭记昨天的筚路蓝缕，扛起今天的使命担当，奔向明天的伟大梦想，为实现中华民族伟大复兴再立新功、再谱新篇！

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)