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一群人，一堂课，一段情

讲述人：清华大学马克思主义学院博士研究生 车宗凯

2022年08月02日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：一群人，一堂课，一段情

　　 【一线讲述】

　　 一个人的一生会遇到很多老师，思政课老师的作用特殊而重要。

　　 他们不仅教会我们书本上的理论知识，更教会我们“扣好人生第一粒扣子”，引导我们树立坚定的理想信念、指引我们走向正确的人生道路，他们是“经师”更是“人师”，既精于“授业”“解惑”，更以“传道”为责任和使命，让我们终身受益。

　　 他们是启蒙之师，为年轻的我们打开一扇门。

　　 我深深记得在那个南方小县城的教室里，在我的中学思政课堂上，老师娓娓道来，向我们讲授实践论、矛盾论，告诉我们国家由何起源、社会主义和共产主义是什么……对于年轻的我们来说，这是马克思主义的启蒙，更是真理的启蒙。老师充满感情的讲授，在我的心里埋下了一颗“学马信马”的种子，多年过去，我已从高中生成为马克思主义理论专业的博士生，但是中学思政课堂上那些沉甸甸的知识、透彻清晰的哲理、生动精彩的案例，今天想来依然印象深刻。

　　 他们是学问之师，带领我们品尝真理的味道。

　　 作为马克思主义理论专业的学生，思政课对于我们来说，不仅是一堂实实在在的专业课，更是一堂用心用情的信仰课。在清华大学马克思主义学院的研究生课堂上，老师们和同学们都是“主角”。课堂上，老师们带着我们品读原典、解析原文，读懂“大部头”背后的真道理；带领我们从当今的热点问题出发，认识中国特色社会主义理论与实践；引导我们从理论和实践相结合的维度，深刻认识中国马克思主义与当代的内在逻辑；谈到世界共产主义运动史时，老师为我们讲述的那些鲜活的历史人物、历史故事以及背后的规律引人深思……在老师们的引领下，思政课充满了信仰的味道，我们不仅学到了知识，更学到了精神、领悟了真理、明确了方向。

　　 他们是品行之师，为我们树立了信念和品德的标杆。

　　 “1982年12月11日是我入党的日子，39年了！这是一生一世的信仰和责任……”这是去年12月，我的导师肖贵清教授“政治生日”当天发在师门群里的一句话。点滴之间，他用人格影响着我们，用信仰教育着我们，用行动引领着我们。这些年，每逢党和国家的重大节点，学院的老师们总是积极鼓励并支持同学们参与其中。老师们常说，马克思主义理论专业的学生，不仅要懂理论，更要懂奉献、有担当，“躺平”不可取、“躺赢”不可能、奋斗正当时。近年来，在学院老师们的鼓励支持下，大家满怀热情地参与到国庆70周年庆祝大会和群众游行、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、北京冬奥会和冬残奥会、清华大学110周年校庆、新冠肺炎疫情防控等志愿服务行列当中，展现新时代青年应有的风采。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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