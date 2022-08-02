原标题：陕西理工大学：在师生身边寻找学风榜样

“我们学校在陕南‘山沟沟’里头，不是什么‘大牌’学校，也没有那么多‘明星’学者。在我们这里，要寻找学风榜样，就得盯紧身边的人。”在接受科技日报记者采访时，来自陕西理工大学人文学院硕士生导师黄录良如是说。

2020年4月，黄录良承接了中国科协学风建设资助计划项目，在本校摄制了12部学风主题视频作品。作为广播电视专业的教师，黄录良做起视频可以说是得心应手。可是，为了做好这一批作品，黄录良仍然下了很多功夫，花了不少心思。

项目选题揭示学风内涵

“我非常重视选题策划，经常列出十几个选题仔细琢磨，在精挑细选之后才开始投入制作。摄制人物片，首先就是要扣准学风这个大命题，另外就是得选好主人公，也就是能称得上是榜样的人物。我带领学生团队制作的《科研——教学的源头活水》这部片子，就是学风主题作品的好例子。”

黄录良提到的这个视频，是他参与制作的12部学风主题作品之一。视频的主角是一位青年学者——陕西理工大学生物科学与工程学院副教授刘开辉。在这个时长不到5分钟的作品中，黄录良借用著名科学家钱伟长的一句话呼应了主题——“你不教课，就不是教师，你不搞科研，就不是好教师”。视频还介绍了刘开辉在教研结合方面取得的成果。

“其实，这个视频的初版文案有数千字之多，但是由于实际条件的限制和突出重点的目标，我们多次修改文案，把文案字数压缩到了600余字，视频时长也压缩到了5分钟以内。”黄录良说。

在视频开头，刘开辉关于教研结合、学风传承的独白开门见山：“我是一名教书匠，得把书教好！既然站在讲台上，就要让我的学生受益，要传承文化，更要创造文化。”

黄录良表示，刘开辉是个有故事、爱讲故事的老师。他既有突出的科研业绩，更有温情的家庭生活。这样的青年学者是老师、学生身边真实可感的榜样，和大家没有任何疏离感。

“为了充分了解他的工作生活，我还‘跟踪’过他，记录他整天的日程。”黄录良笑着说，他希望借此发现刘开辉生活化的一面，让榜样更生动，让作为学风的载体视频更有温度。

项目执行结合本地特色

虽然黄录良是人文学院的教师，可他也是理工科背景出身的正高级工程师。负责教授广播电视学的他，非常重视视频的后期制作，特别是视频的包装。黄录良表示，一些实用的专业包装软件，例如达芬奇调色系统，对视频效果的呈现起到了很大作用，理工类大学出品的作品少不了技术元素。

除了作品制作方式结合本团队以及学校特色以外，黄录良在选题上还考虑到了地域特点。“我们陕西理工大学位于汉中市，和省会西安之间隔着秦岭，可以说是‘山沟沟’里的学校。要更好体现我们的特色，不能靠照搬某些名校的模式。无论是书记校长，还是老师学生和后勤员工，在我们中间有许多好人好事，有许多榜样。制作学风主题视频作品，就要结合本地的具体情况来做。”

根据网络公开资料显示，刘开辉来自陕西省安康市。他是一位扎根本地、服务家乡的优秀青年学者，其许多研究都是在秦岭地区和秦巴山区开展的。

“刘开辉原先在西安工作，后来翻过秦岭回到陕南，来到我们这里。他是一个很有想法的人，做了很多地方化的课题。他不浮躁，是个踏实的学者。我们的任务就是去发现像他这样踏实的人，从而找到身边的榜样。”黄录良总结道。(实习记者 孙明源)

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