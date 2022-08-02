原标题：苏州职大产教结合 服务地方底气十足

日前，苏州职业大学党委书记钮雪林、校长曹毓民等来到苏州凯尔博精密机械有限公司、苏州舞之动画股份有限公司等企业，在合作办学、顶岗实习、课程开发、实验室共建、科研共创等方面与企业达成了诸多共识。

“近年来，学校坚持服务区域地方经济发展，立足学校人才优势，建设产教融合平台，有效提升了科研服务能力，科技成果转化项目数和到账经费都实现了突破性增长。”钮雪林说。

在钮雪林看来，苏州市既是外向经济先行区，又是战略性新兴产业的集聚区。当地的高新技术企业多，创新发展水平高。对于当地高校来说，在高素质技能人才培养和深化产教融合上，这种特点既带给了他们独特优势，又带给他们新的挑战。

如何深化产教融合，提升院校人才培养质量和服务地方的能力？“必须聚焦地方创新发展需求，突破传统思维，转变产教融合方式，以服务地方经济发展为己任，认真落实‘把论文写在大地上，把科技成果应用在创新发展中’的宗旨。”曹毓民说，“今年，是学校实施科技创新的重点建设年。学校专门制订了‘科技创新三年行动’计划，旨在完善创新生态体系，建强创新服务矩阵，全面提升学校科技创新水平和服务能力。”

该校副校长张健介绍，学校把科技创新工作纳入发展全局谋划，按照“订政策、强服务、建团队、创平台、推项目、促转化”思路，遵循创新与学校内涵式高质量发展相结合、与地方资源互动相结合、与教师成长相结合的原则，进行整体布局、总体设计、分步实施，着眼于重点建设一批技术技能研发平台、协同创新中心、大学生科技社团等，注重整合优质资源，增强服务地方的“底气”。

为了引导教师投身地方产业经济研究，学校在着力落实好江苏省科技创新“40条”和科技改革“30条”的基础上，切实强化体制机制改革，修改并完善了学校14项科技创新制度。学校还科学设计了“双线四点”式的考核方式，即对二级学院、教师个人的科研工作量考核与对科研总量、增量的考核双线并行，设计了高层次项目重大突破、横向社会服务提升、成果转化、成果获奖4个关键考核指标，切实发挥业绩考核的杠杆作用。

据悉，该校每年投入超千万元用于校级科研创新平台和创新团队的培育，一批科研骨干因此脱颖而出。目前，学校的创新矩阵已经形成，依托创新平台，学校深化与行业协会、学会合作，有效支撑了“校企”“校地”协同创新，承担了一批国家社科基金、省部级重点研究项目。

值得一提的是，该校更注重让科研资源和成果转化服务于学生、地方和企业。5年来，全校共完成横向科研项目541项，授权发明专利219项，实现成果转化82件。(姚金凤 柳 鑫 记者 过国忠)

(责编：郝孟佳、熊旭)