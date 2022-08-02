原标题：三年培养万余名高技能人才 这所职业院校有绝招

面对新科技、新产业、新职业对人才提出的高质量新需求，高职院校该如何积极融合、主动作为，为国家和地方培育更多新时代高素质技术技能型人才？

日前，记者从常州机电职业技术学院（以下简称常州机电）了解到，该校把教学督导工作作为学校内部质量保证体系建设的重要抓手，通过机制建设、制度建设、队伍建设，对教学活动、教学管理等进行有效评价监控与指导，保障了教学质量稳步提升和毕业生的高就业率。

近3年，该校已为社会培养了1万多名急需的高素质技术技能人才，毕业生就业率连续保持在98%以上。

突出问题导向，优化教学质量督导机制

作为国家“双高”重点建设学校，常州机电主动对接长三角产业链，以工业机器人技术和模具设计与制造技术为重点建设专业群，辐射带动所有专业，着力解决企业技术技能人才不足的问题。

“教师素质、教学质量，直接影响到人才培养。而学校教学督导工作是学校内部质量保证体系建设的重要工作环节，必须建立‘以督为基础，以导为重点’的教学质量督导机制，通过强化顶层规划、完善督导体系、建立评价监控制度等来有效保障督导工作顺利开展，促使教学质量稳步提升。”该校校长许朝山说。

常州机电着力加强督导员队伍建设，以高标准聘任师德师风素质过硬、教学经验足、职称高的校院两级教学督导员，采取减免课时、评优评先、督导工作量纳入绩效奖励等激励措施，激发工作积极性。

教学质量好不好，学生最有发言权。常州机电不断优化课堂评价问卷调查，探索性组织开展学生线上课堂评价，每月精准监控课堂实施情况，定位课堂教学评分较低的课程和教师，梳理、分析学生反映的集中性教学问题并及时“诊改”，针对出现的问题，及时精准施策、快速改进，收到了良好效果。

以学生为中心，全程护航教学实训不偏差

“我们督导员组织或参与教学检查活动，重点是三大环节。即在人才培养的前端，针对专业人才培养方案、课程实施大纲的设计开展专项审查；在人才培养的中端，实施企业调研，摸清企业用人选人需求；在人才培养的末端，开展毕业设计检查，对人才培养的结果进行评价。”该校绩效部部长、督导室主任曹勇说。

人才培养质量高不高，用人单位说了算。常州机电督导室组织督导员赴重庆理想汽车公司、无锡深南电路公司、清华同方等智能制造产教融合重点企业，与顶岗实习学生、企业管理人员交流座谈，收集企业对学校人才培养的建议和用工需求，帮助协调解决企业及学生中的“急难愁盼”问题。

常州机电教学督导工作的持续改革和创新，有效保证了学校教育教学质量，为师资队伍整体水平提高和学生成长“保驾护航”，为不断完善内部质量保证体系发挥了重要作用。

近3年，常州机电荣获4项江苏省教学成果奖；国家规划教材书目增加29部，省级重点教材增加4部；国家精品课程6门、省级精品课程31门……

“下一步，学校将建立常态化、可持续的诊断与改进工作机制，做好教学督导工作，进一步提升学校治理能力和人才培养质量。”许朝山表示。(记者 过国忠 通 讯 员 邹寄燕)

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