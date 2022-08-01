大会现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京8月1日电 （记者李依环）日前，2022年厚煤层绿色智能开采国际会议暨纪念中国综合机械化放顶煤开采40周年学术会议在北京举行。本次会议由中国矿业大学（北京）、中国煤炭学会等联合主办，国内外多家著名矿业类高等学校共同协办，是中国科协2022年重要学术会议（TAC）。会议采用“线下/线上”相结合的形式，历时2天半，设有主旨报告单元、三个特邀报告单元、研究生论坛单元五个环节。

“未来煤炭仍然是中国的主体能源，双碳背景下中国的能源结构将发生变革，煤炭也将走向清洁高效的道路。”会上，中国工程院院士、中国矿业大学（北京）校长葛世荣表示，中国综合机械化放顶煤开采40周年之际，一起研讨煤炭如何实现智能化、绿色化、低碳化的开发和利用是十分必要的。放顶煤开采具有低碳开采优点，这不仅对中国煤炭工业开发利用至关重要，对世界煤炭能源的发展也具有借鉴意义。

中国科协科学技术部部长刘兴平指出，能源安全是国家经济社会发展的全局性战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善和社会的长治久安至关重要。中国科协一直以来非常重视能源绿色转型的学术交流平台的搭建。本次会议的召开，是积极服务经济社会发展，探讨厚煤层开采未来发展方向，推动全球煤炭工业高质量可持续发展的良好举措。希望广大煤炭领域科技工作者充分利用本次国际会议，为加快实现“双碳”目标，科技助力人类命运共同体作出贡献。

北京市科协副主席孟凡兴在致辞中表示，本次会议旨在纪念放顶煤开采技术在中国应用与创新发展40周年，对总结厚煤层开采理论与技术的学术成果与工程实验，探讨厚煤层开采未来的发展方向，推动全球煤炭工业高质量的发展具有重要的现实意义。近十年来，我国与世界相关国家在厚煤层开采领域合作取得了重要进展，随着绿色智能开采技术的突破，厚煤层开采也迎来了新的挑战，希望本次国际会议能够取得丰硕成果，更好地助推全球煤炭工业高质量、可持续发展。

中国煤炭学会会长刘峰谈到，希望2022年厚煤层绿色智能开采国际会议所提供的学术交流平台，能够为厚煤层智能化开采和国际合作提供新思路，拓展新途径，希望煤炭科技工作者共同为煤炭行业的发展贡献智慧，为“双碳”目标贡献力量，展示我国煤炭工业在国际上新形象。

大会组委会主席、中国矿业大学（北京）副校长王家臣介绍，中国矿业大学（北京）是以煤炭开发和清洁利用为主要特色的高校，具有113年办学历史，是我国最早研究放顶煤开采技术的高校。随着绿色智能开采技术的发展、“双碳”目标的约束，煤炭工业必将进入新的发展阶段，厚煤层开采也将面临新的挑战。举办本次会议，旨在总结厚煤层开采理论与技术的学术成果与工程经验，探讨厚煤层开采未来发展方向，推动全球煤炭工业的低碳、绿色、智能、高质量可持续发展。

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