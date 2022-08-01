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第七届全国学生军事训练营在陆军工程大学开营

2022年08月01日08:26 | 来源：新华网
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原标题：第七届全国学生军事训练营在陆军工程大学开营

　　第七届全国学生军事训练营30日在位于南京的陆军工程大学开营。

　　本届训练营由教育部、中央军委国防动员部主办，陆军承办，江苏省教育厅、江苏省军区战备建设局协办。来自全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的400多名大学生和中学生代表在为期10天的训练营中，将参加理论学习、技能训练、观摩见学、装备操作、座谈交流等活动。

　　本届军事训练营的主题是“逐梦陆军·奋斗青春”，将围绕立德树人根本任务和强军目标根本要求，坚持军事性与趣味性、知识性与体验性相结合，通过组织特色鲜明、丰富多彩的军事训练和军营文化活动，弘扬人民军队优良传统，展现新型陆军建设风貌，激发青年学生崇军尚武、报效祖国热情，培养关心国防、热爱国防、建设国防的精神追求。

　　全国学生军事训练营2014年开始举办，自2017年起，训练营每届依托一个军种、聚焦一个主题，切实把学生军训与国防后备力量建设有机融合，把国防教育与军营文化紧密结合，不断推进新时代学生国防教育质量迈上新台阶。（郑宁生、刘小红）

(责编：郝孟佳、何淼)

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