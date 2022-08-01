7月30日下午，第九届世界华人数学家大会召开前夕，江苏国家应用数学（东南大学）中心揭牌仪式在江苏南京举行。

据悉，江苏国家应用数学（东南大学）中心是科技部首批支持建设的13家国家应用数学中心之一，旨在针对信息产业国家重大战略需求中前瞻性、关键性科学问题与核心技术，打造国际一流水平的应用数学中心平台。

“江苏国家应用数学（东南大学）中心以数学与应用研究以及工科见长，在信息、计算机、控制、交通、电气、建筑、土木等领域具有长期、坚实的研究基础以及学科聚集优势。”东南大学副校长吴刚表示，“中心将发挥东南大学传统工科优势，结合已有的学科基础，在国家重大需求和经济、科技发展的方向上做出有特色、开创性的研究。”

东南大学数学学院院长曹进德详细论述了中心的建设方案，他介绍，中心将围绕信息产业领域的基础数学问题展开深入研究，突破关键核心技术瓶颈，具体在信息通信数学、信息与智能控制、数据科学与超高维计算三个研究方向上展开。

菲尔兹奖得主、清华大学讲席教授丘成桐出席仪式并致辞，他勉励江苏国家应用数学（东南大学）中心要以服务更高层次的中上游研究为目标，成为优秀的国家应用数学研究中心。

仪式上，东南大学党委书记左惟为中心名誉主任丘成桐、中心主任曹进德颁发聘书。丘成桐、曹进德为中心常务副主任虞文武和中心副主任刘继军、黄永明、温广辉颁发聘书。（记者刘已粲、苏雁 通讯员胡建强）

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