“这一幅幅照片，记录了当年军工人建设国家的故事，也让我们知道了今日的幸福来之不易！”不久前，河北省石家庄市灵寿县举行了一场国防教育主题活动。各单位工作人员来到灵寿县红色三线文化博物馆，通过一幅幅照片，感受老一辈军工人“洒热血献青春”的感人事迹和爱国情怀。

活动中，专家学者还通过“国防教育大讲堂”的形式讲解国防知识和军事基础知识，让大家感触尤深。“虽然现在是和平时期，但国防教育这根弦却不能松，每个人都应当尽职尽责！”灵寿县国防教育办公室工作人员张雪花感慨。

近年来，石家庄市在抓实国防教育的基础上，深入开展全民国防教育活动，不断增强广大干部群众的国防观念。在石家庄，一场持续接力、长期进行的国防教育“新长征”已经开启。

“再好的国防教育制度，如果在落地或者落实上打折扣，都没有多大意义，关键就是明确责任，强化责任！”石家庄市委宣传部二级调研员芮仕杰介绍，为了把国防教育工作做到实处，石家庄市连续多年制定《中共石家庄市委宣传部全民国防教育工作要点》，对全年工作进行系统安排布置。为增强国防教育工作的针对性，石家庄市还广泛开展形式多样的宣教活动，通过摆放宣传展板、户外大屏幕播放、邀请专家讲解等形式，向广大市民普及《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国国防教育法》《中华人民共和国军事设施保护法》等国防法规。

“目前，石家庄市共有38处全民国防教育场所，每年参观学习人数达21万人次，尤其是2019年以来，我们还面向机关干部和市属高校举行国防教育集中宣讲33场，受众7000余人。”芮仕杰说，为方便市民学习国防教育知识，他们还在相关App上开设专栏，线上开展国防形势和国防知识讲座，引导人们关心国防、支持国防，增强忧患意识。

少年强则国强。国防教育是一项长远的系统工程，校园国防教育更是全民国防教育的基础。

今年4月，在《中华人民共和国国防教育法》颁布实施21周年之际，位于石家庄市桥西区的中山西路小学专门举行了国防节主题活动。孩子们通过参与匍匐穿越障碍、突破坦克围困等项目，实实在在感受了一堂军事体验课。“今天我真正体会到了‘掉皮掉肉不掉队，流血流汗不流泪’的含义”，“当一名战士必须经过千锤百炼，我要向他们学习，将来为建设祖国贡献自己的力量”，一篇篇感悟体会中，透露出的是孩子们浓浓的爱国情怀。

近年来，石家庄市持续加强对青少年的国防教育，将校内国防教育课程与校外实践相结合，通过开设国防教育示范课，国防教育专题课和主题班会等形式，全方位开展特色国防教育。在此基础上，今年石家庄市还进一步加强国防教育师资队伍的聘任工作，选拔聘任在职优秀教师为国防教育教员。目前，全市大中小学校的国防教育聘任教员达1496名。

国防教育是一项关系到国家安全的系统工程，也是一项没有终点的工程，下一步，石家庄市将继续抓好国防教育改革任务落地落实，面向基层举办国防教育专题培训班，加强国防教育讲师团队建设，用好驻石军事院校人才资源，聘请专家学者充实师资库，同时充分利用国防教育场所开展全民国防教育活动，进一步深化推动国防教育在基层蓬勃开展。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 赵元君）

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