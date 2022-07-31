30日，位于浙江省湖州市吴兴区朝阳街道小西街历史文化街区的一家沉浸式“剧本杀”体验店内，人潮涌动，熙熙攘攘。

体验店店主娄岑是一位出生于1993年新的社会阶层人士，在一次偶然的机会接触到了逻辑推理游戏“剧本杀”。思考良久后，从小热爱刑侦悬疑片的她告别教育行业，正式踏入“剧本杀”行业。

“一开始我只是想开一个小店铺，但当我慢慢理解这个行业之后，发现‘剧本杀’是一个新兴行业，可以帮助其它相对传统、内容产出较慢的文旅产业实现升级。”娄岑说。

作为一名年轻的创业者，娄岑在经营管理方面经验不足，在“剧本杀”专业方面积累也不多。加之行业竞争加剧，她开始考虑转型变革。

在娄岑看来，“剧本杀”是人们娱乐生活方式的一次重大变革。

“收集用户体验时，我发现游戏者通过阅读剧本、体验游戏，会慢慢从嘻嘻哈哈变得沉默，并开始代入式地去体会、思考那段时间发生的历史事件。”娄岑认为，这是一个好的现象。

与其他新的社会阶层人士一同沟通交流后，娄岑开始向“红色剧本杀”领域进军，并撰写了第一个红色剧本——《五四风雷》，地点设在湖州影视城，意在让游戏者身临其境地感受“五四运动”的青年精神。

虽然经营挑战重重，但娄岑仍觉得这个行业潜力无限。

“现在很多本子玩的不是破案推理，角色背后都是人性的选择。眼下，越来越多的沉浸式体验也有了红色主题。”娄岑认为，剧本杀逐渐“去杀化”，沉浸式与剧本强强融合，新的业态才刚刚开始。

2022年，朝阳街道“西街管家”党建联盟也在寻找沉浸式主题党日的新模式，计划打造“红色剧本杀”体验项目，这与娄岑的想法不谋而合。于是，她创作的第二个实景剧本《古街风影》，地点便设在小西街历史文化街区。

小西街历经沧桑，保存相对完整，生活气息浓厚、街巷格局整齐、水街风貌浓郁、清代建筑接连成片。如今，小西街重点打造古典与现代融合的特色街区，将本土元素与文创、艺术、创意、商业等要素有机融合。

“我们对街区部分老房子进行布景设置，打造沉浸式实景‘红色剧本杀’。”娄岑介绍，古色古香的老街区配上有年代感的服装，能让每一位体验者更好地理解剧本，更投入地去执行每一次剧本任务。

“如果通过一次游戏，能让体验者感受到以前的艰苦岁月与雄心壮志，从而更珍惜当下的幸福生活，那这次体验就变得有意义。”娄岑认为，这些以家国情怀为主题的“红色剧本杀”，在还原红色风貌、赓续红色文脉的同时，也让党史学习教育充满了趣味。

“接下来，我将继续以湖州历史上的真实事件为依托，让更多的人体验曾经在湖州大地上发生过的动人红色故事，为湖州的红色文化传承尽绵薄之力。”娄岑说。(记者 施紫楠)

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