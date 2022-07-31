一场民间艺术活动30日在拉萨举行，活动以少年藏戏表演节目开启。

这一名为“圣山林卡”的活动由一群西藏年轻人发起，如今已举办7届。这场活动让人们看到了国际文化的输入，亦有民族艺术的表现，更有人类命运共同体的信息传达。

从影像展到画展，从儿童教育主题区到创意集市，再到音乐舞蹈表演，不断给参观者带来兴奋点。展览中，《公民之树》的艺术装置引人沉思，树上挂满了世界各地的水，在提出人类学范畴的讨论的同时，也提出了世界生态作为一个整体的呈现可能。

以藏民族朗玛堆谐艺术表演成立的爱心乐团，由老年人自发组成，如今成立3年有30余名成员。现场，他们连续表演了18个曲目。57岁的昌木决是其中一员，她说：“成员大多数是退休的老人，现在年轻人也喜欢朗玛堆谐，有些学生跟着我们一起学习。”

索珍是一位年轻“宝妈”，带着三岁的女儿前来体验。她说：“年轻人自己打造的活动很有时尚感，用时尚的平台推出了很多藏民族传统艺术，创意集市也能看到自创的潮牌服饰。现在西藏年轻人接受新事物能力很强，敢于创新。”

作为观众，西藏自治区民族艺术研究所副研究员桑吉东智前来观看。他关注到，从“圣山林卡”到甜茶馆艺术节，近两年由西藏当地年轻人自发组织的民间艺术节逐渐走入大众视野，不乏国际化的视野和国际化艺术语言的表达。就与国际文化链接而言，很多年轻人从被动接受变为主动拥抱和创造，参与感更强。

连日来，西藏官方正举办文化节，桑吉东智也参与其中。他表示，希望官方和民间的多元文化生态一直继续下去，不同年龄层次、文化背景的人群均可以各取所需，自足享受。(记者 赵朗)

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