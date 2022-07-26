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聚焦“基础教育这十年” 首届全国教育局长高峰论坛将于9月举办

2022年07月26日14:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月26日电 （记者孙竞）记者从25日召开的北京师范大学发布会上获悉，首届全国教育局长高峰论坛将于9月14至15日在北京举办。

据介绍，首届全国教育局长高峰论坛由北京师范大学中国教育与社会发展研究院协同66个市、县（市区）教育局（教委）发起。论坛以“基础教育这十年”为主题，全面回顾总结、展示交流党的十八大以来我国基础教育改革发展的巨大成就，为促进和深化教育改革建言献策。

北京师范大学副校长康震表示，市县教育局发挥着战略谋划、组织领导、改革创新、推进发展的重要作用，是推动我国教育改革发展、政策落地落实的重要抓手和有力支撑。市县教育局长领导和管理一方教育，集教育专家、管理专家于一体，是基层基础教育管理改革最直接的领导者、推动者和执行者，是积极探索、先行先试、推动产出大批创新成果和实践经验的重要力量。论坛将充分汇聚广大教育局长在教育事业中的主体力量，全面凝练教育改革创新经验，更好推动区域教育优质均衡发展。

北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任、全国教育局长高峰论坛组委会执行主席张志勇介绍，全国教育局长高峰论坛作为“改革协作、成果交流、学术研究、宣传推广、资政建言”的学术性、公益性平台，将充分发挥国家高端智库平台优势和全国地方教育局长教育改革发展关键人物的人才优势，把论坛办成卓越教育领导人才荟萃之地，教育思想创新、传播高地，教育改革创新的重要策源地，推动教育公平的重要力量，支持国家教育决策的重要平台。

记者了解到，首届论坛设置基础教育体制改革、基础教育课程教学改革、义务教育“双减”改革、基础教育信息化建设、基础教育教师队伍建设五个分论坛。论坛将邀请教育界领导、文化大家、教育家、企业家与教育局长对话，共同探讨基础教育改革发展之路。此外，论坛还将发布“全国教育局长高峰论坛创新案例”等重磅成果。

(责编：孙竞、熊旭)

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