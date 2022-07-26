人民网北京7月26日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来直属高校定点帮扶工作成效。教育部发展规划司司长刘昌亚表示，十年来，各直属高校累计投入和引进帮扶资金44.35亿元，购买和帮助销售贫困地区农产品44.01亿元，帮助引入企业663个，引入企业实际投资额151.6亿元。

刘昌亚介绍，按照中央统一部署，教育部2012年组织44所综合类和理工科为主的直属高校定点扶贫44个国家扶贫开发重点县，11所直属高校参与滇西专项扶贫任务。2019年，为进一步强化帮扶力量，又新增20所直属高校参与定点扶贫。八年脱贫攻坚战，两年乡村振兴路，75所直属高校全面投入，攻坚克难，接续前行。

十年来，教育部分领域成立高校帮扶联盟，共有131所部属省属高校和企业参与，从高校扶贫“单兵作战”的攻坚战逐步转向高校帮扶“多方联动”的集团战，进一步促进优势资源共享，短板弱项互补，形成了北京大学“乡村振兴千万带头人培养计划”、清华大学“乡村振兴工作站”等一批发挥联盟作用、具有示范带动意义的工作模式。在做好帮扶工作的同时，37所直属高校还承担了支援14所部省合建高校学科建设的任务，有效提升了合建高校的办学水平，并发挥出脱贫攻坚和乡村振兴的辐射带动作用。

刘昌亚指出，各直属高校充分发挥学科、科技、智力和人才优势，与帮扶县密切配合，坚持定点帮扶、重点突破与联合作战、全面提升相结合，逐步探索形成了应帮扶县所需、尽高校所能的特色帮扶路径。

在教育帮扶方面，坚持硬件建设和软件建设同步推进，援建捐赠、师生支教、师资培训、结对关爱等成为所有高校的共同行动，促进帮扶县的教育教学质量实现较大提升。十年来累计培训教师11.64万人次。

在产业帮扶方面，通过制定产业规划、引入专业力量、促进成果转化等一系列举措，有效实现帮扶地区农业产业的品种改良、品质提升和品牌升值，很多帮扶县村集体产业从无到有、从弱到强。十年来累计培训基层干部和技术人员77.76万人次，帮助制定规划类项目1352项，落地实施科研项目1949项。

在健康帮扶方面，深入开展医生和设备支援、医护人员培训、巡回医疗和卫生知识宣传等工作，提高当地医疗服务水平，一大批帮扶县历史上第一次有了三级医院。复旦大学在云南为2.5万余名乡村儿童开展免费先心病筛查及手术，四川大学在藏区开展包虫病义诊3.4万余人。

在消费帮扶方面，全面动员校内外力量，通过建立高校“订单式”农产品直供基地、后勤采购、工会购买、师生直播带货等方式，进一步拓宽农产品销售渠道。十年来累计购买和帮助销售贫困地区农产品44.01亿元。

刘昌亚表示，进入乡村振兴新阶段，紧紧围绕服务乡村五大振兴，教育部组织直属高校开展了102项创新试验项目，以创新为手段、以试验为途径、以项目为载体，进一步把知识的力量、科技的能量、青春的活力投放到乡村振兴中，探索服务乡村振兴的新路径、新模式。项目开展一年以来取得了积极进展和显著成效，这也是下一步教育部将持续推进的重点工作。

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