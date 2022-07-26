原标题：进乡村、品民俗 来华留学生体验别样宁夏生活

留学生与参加夏令营的小朋友交谈。 杨萱 摄

“中国的农村比我想象的还要干净、美丽。”日前，走访宁夏的印度留学生萨阿德说。

近日，来自孟加拉、印度、巴基斯坦、斐济、坦桑尼亚、津巴布韦、缅甸等共计26个国家的68名外籍留学生参与了宁夏2022年来华留学生“走进魅力中卫感知神奇宁夏”活动，其中一站即为走进宁夏中卫市迎水桥镇沙坡头村，看乡村振兴，看绿色发展，感受当地风土人情。

在沙坡头村一眼望去，清新雅致的院落坐落在道路两旁，花草树木随处可见。在沙坡头村的活动广场，留学生们偶遇身着夏令营字样衣服的小学生夏令营团，他们一同玩起了手拉推车的游戏。大家共同坐在村落的葡萄藤下，享用着新鲜的果实，蓝天白云映照着过往游客的笑脸，可谓“人在画中”。

留学生与夏令营团小朋友一同体验农家乐项目。 杨萱 摄

“沙坡头村现有高标准农家乐51家，其中，有10户群众改造升级农家乐，其接待量逐渐以每年8%的速度上升，解决周边剩余劳动力40余人，实现餐饮、住宿、采摘户均收入达到12.5万元。”沙坡头村村委会主任、致富带头人牛树静说，借助与沙坡头景区相邻的地理优势，沙坡头村的许多村民都吃起了“旅游饭”。

其实，多年以前沙坡头村并不是眼前这番景象。“这里以前下的雨都是偏黄色、黑色的，不像现在的环境如此美丽宜居。”当地村民马女士告诉记者。

沙坡头村地处腾格里沙漠南部，这里沙漠肆虐，经常威胁人类生存和黄河安全。通过60余年的努力，可治沙防沙的“麦草方格”在这里被创造出来，麦草方格也成为中国最早向世界提供的治沙方案。而随着治沙工作的推进，当地村民也过上了更好的新生活。

“没想到治理沙漠可以用‘麦草方格’，中国人总是有无穷的智慧令我惊喜连连，我要把这种方法分享给我的家乡。”来自吉尔吉斯斯坦的留学生赵秀丽说。((李佩珊 杨萱))

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