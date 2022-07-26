敖 蓉

近日，国家职业分类大典（2022年版）向社会公示。这是自1999年颁布首部国家职业分类大典以来的第二次全面修订，其中既纳入了新增职业信息，又更新合并了部分原有职业信息。

在新修订的职业“版图”中，亿万劳动者所从事的职业被划分为8个大类、2967个工种。与2015年版大典相比，增加了法律事务及辅助人员等4个中类、数字技术工程技术人员等15个小类，以及碳汇计量评估师等155个职业。职业的变迁，既反映客观现实，顺应市场需求变化，又体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。尤其是被列入大典的18个新职业备受关注，这对于劳动者而言，意味着职业发展方向将有更多选择。

对数字职业进行标注，是我国职业分类工作的重要创新。当前，数字经济正在推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革，与数字经济相关的多个职业已经在互联网与信息产业的新技术应用上发挥了巨大作用，如机器人工程技术人员、增材制造工程技术人员、数据库运行管理员等。数字职业的扩容，需要加速培养大量高素质专业技术人才。此次确定的职业分类，将为国家职业标准的出台提供依据，推动信息技术创新应用相关的职业教育培训和人才评价更加规范，从而促进就业创业。

另一个让人眼前一亮的数字化新职业是农业数字化技术员。在乡村振兴过程中，有很多契合当代青年所学所长的职业，农业数字化技术员就是其中一种。现代数字农业技术已贯穿农作物耕、种、管、收的各环节。比如，借助北斗定位、人工智能科学管理农作物，助其更好生根发芽、抽穗丰收。由此可见，新职业有助于更新人们的择业观念，更能带动传统产业转型升级。

从1999年首次颁布职业分类大典，到今年进行第二次全面修订，20多年间职业变化之快，从一个侧面折射出我国经济的活跃程度。今天，每一个劳动者都需要有苦练内功、提高竞争优势的职业追求。同时，相关部门也需在行为规范、劳动保障等方面明确标准和规则，保护好从业者权益，如此，才能为社会进步注入新动力。

（摘编自《经济日报》，原题为《职业“上新”更需上心》）

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)