据新华社香港电 （记者张雅诗）由香港贸易发展局举办的第31届教育及职业博览近日在港开幕，为学生和求职者提供升学、进修和就业的相关信息，并设有现场招聘，提供超过2700个就业机会。

为期4天的博览在香港会展中心举行，超过780家来自18个国家及地区的机构参展。博览分为“教育”和“职业”两大展区，现场还设有暑期工作和实习计划专区，让青少年通过多项工作体验活动探索个人志趣。

主办方在博览期间将举行多场活动，并邀请了香岛专科学校校长罗永祥主持一场内地升学讲座。罗永祥表示，近年报读内地大学的香港学生人数不断增加，因为他们看到拥有内地学历的优势，例如香港金融行业与内地密不可分，很多企业都需要有内地背景的人才。

特区政府政制及内地事务局粤港澳大湾区发展办公室也在博览现场设置了摊位。该局发言人表示，希望为有兴趣前往大湾区内地城市发展的青年提供最新和实用的信息，帮助他们发掘更多在进修、就业、创业等各方面的选择和机会。

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