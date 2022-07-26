本报北京7月25日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部日前发布2022年第二季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。

数据显示，“最缺工”职业排名前十的分别为：营销员、快递员、车工、商品营业员、市场营销专业人员、餐厅服务员、保安员、家政服务员、电子产品制版工、保洁员。100个“最缺工”的职业中，37个属于生产制造及有关人员，37个属于社会生产服务和生活服务人员，21个属于专业技术人员。

与2022年第一季度相比，本期排行招聘需求和求职人数持续回升，制造业缺工状况持续，电子信息产业缺工情况较为突出，“集成电路工程技术人员”“半导体芯片制造工”“电子仪器与电子测量工程技术人员”等职业新进排行，“半导体分立器件和集成电路装调工”“计算机网络工程技术人员”缺工程度加大。

据了解，本期数据来源于全国102个定点监测城市公共就业服务机构填报的人力资源市场招聘、求职数据，通过采集各定点监测城市公共就业服务机构人力资源市场“招聘需求人数”和“求职人数”缺口排名前20的职业岗位信息，综合考量岗位缺口数量、填报城市数量等因素，经加工汇总整理形成。

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