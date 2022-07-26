原标题：浙江首个考古本科专业招新：考古到底要学啥？

浙大城市学院校长罗卫东为王申漪送上录取通知书。 浙大城市学院提供

7月25日，浙江省首个考古学本科专业录取通知书送达浙江绍兴考生王申漪的手中。“终于圆梦了。”王申漪表示，她的梦想是成为一名考古学家，未来四年，她将凭借自身努力和对专业的热情，提升自己、成就梦想。

此前，浙江首个考古学本科专业投档分数线出炉，588分。考古学家、浙大城市学院考古学系主任杜正贤心里的石头也落了地。

该校考古专业实验室。 浙大城市学院考古学系提供

7月25日，杜正贤接受采访时表示，这一分数和该校其他投档分数线相比，属“中等偏上”水平。对于首次招生的专业而言，他觉得这一分数“还可以”。

据悉，成立于2021年的浙大城市学院考古学系由浙大城市学院与浙江省文物局联合共建，获批新增的考古学本科专业于2022年面向浙江省内首次招生30人。

“不知道考古学系首届学生会是什么样。”这批学生，杜正贤等得太久了。

此前，作为文物大省的浙江，一直没有自己培养的考古人才。整个浙江从事考古工作的不超过200人，目前在职的具有考古发掘领队资质的不到六十人。

2021年，浙江启动考古“启明星”计划，进一步揭示中华文明灿烂成就，考古人才需求旺盛。从业近四十年、参与过60多次考古发掘的杜正贤，期待着第一批学生。

该校为考古专业学生准备的科学设备。 浙大城市学院考古学系提供

和其他专业相比，考古专业的学生需要具备哪些特质？

“体能要好，田野考古很辛苦，也很重要。”杜正贤说，一流的考古学家是从田野里走出来的。他们要培养的，是毕业后能马上奔赴田野考古一线的人才。

他们需要和农民一样常年头顶烈日在田野中工作，也需要和外交家一样有交流沟通的智慧。杜正贤说，野外工作时，考古人要和不同的人打交道，处理意外情况。

这是“一项辛苦而寂寞的工作”。浙江省文物考古研究所副所长郑嘉励也曾透露，在考古人的工作中，处理大量文物是一方面，处理复杂的人际关系是另一方面。

如，到一个陌生的地方进行考古发掘，他们吃住都和村民在一起。同时，也要处理很多问题，比如和民工谈工钱、说服民工到考古工地干活、处理青苗赔偿等。

“考古不需要点卯，但需要有敬业精神。”杜正贤说，考古人没有“打卡上班”，没有朝九晚五或8小时工作制这种说法，因为一到考古现场，是“只争朝夕”的紧迫感。

浙江省文物考古研究所年轻考古队员张森在浙江衢州衢江区西周高等级土墩墓群工作了3年，“一年365天300多天都在工地”。

据他讲述，白天要进行田野考古，晚上要进行脑力劳动，将发掘出的文物进行梳理、归类、做笔记和修补。有时还“兼职”摄影师，给文物拍照。

看上去，干考古的得是个全才。杜正贤沉吟了一会儿，驳回了这一说法。他认为，“用沉得住气”来形容会更合适。“干考古不一定要有天赋，考古工作拒绝‘躺平’，也不是点卯。”

何谓“沉得住气”？杜正贤说，就是要坐得住冷板凳，因为在考古中，不是人人都能遇上重大发现，没挖到宝贝，也不是失败。“考古一定要踏踏实实，有非常平和的心态。而且，只要足够细心，就会有收获。”

他提到，当下随着科技考古水平的提升，很多历史信息都能在显微镜下、在实验室里被发现。

“你铲起的可能只是一抔看似平平无奇的土，但经过检验，里面可能会蕴含着丝绸蛋白。”杜正贤说，哪怕是一个平民墓葬，都蕴含了足够多的历史信息。只要能做好，把挖掘出的文物信息串成完整的信息链，这个成果也是独一无二的。

该校考古专业教学环境。 浙大城市学院考古学系提供

他认为，这也是考古人探索精神的体现，能针对一个小小的发现抽丝剥茧。“所以，想象力得丰富，有时候还要学会大胆假设，想得越多越好。”

为了培养首批考古专业学生，浙大城市学院在硬件、软件建设上也绝不含糊。

记者看到，该校考古工具室琳琅满目，科技考古实验室内器材齐全。专用的上课和自习教室，都配备了拥有先进高清显示大屏和触屏黑板的授课系统。

开学第一课的内容，杜正贤已经想好，就讲考古精神传承，让新生知道什么是考古，领会什么叫考古学。在课程建设上，该校的考古学系将立足于浙江文物资源，以城市考古、陶瓷考古、新石器考古为重点建设方向，将科技考古、文物保护有机融为一体。

此外，他还邀请了多位考古领域的顶尖学者，为新生上课。

如旧石器时代，邀请著名旧石器考古学家、古人类学家高星；新石器时代邀请北京大学中国考古学研究中心主任张弛；夏商周时代的授课教师是北京大学教授、现任良渚研究院院长徐天进。这些专家将亲自到学校为新生授课，并指导该校的年轻教师提高教学水平。

在杜正贤的构想中，培养出的学生不一定都在田野考古一线，从事博物馆、文物保护或者和考古相关的工作，都行。“奔着当网红这一目标的年轻人，不要来学考古。”(记者 童笑雨)

(责编：郝孟佳、熊旭)