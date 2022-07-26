原标题：减轻考试压力，从“育分”转到“育人”

【考试评价之变】

课内更有效率，课外更加愉悦。学生的笑脸更多、教师的信心更强、家长的眉头更舒展。

“双减”实施一年来，随着一些深层次矛盾的解决，基础教育生态发生了明显变化。然而，其中最重要的变化，根本上的原因还是在于评价之变、均衡之变。从“育分”到“育人”，学生全面发展健康成长成为衡量标准，教育均衡发展迈出了坚实步伐，撬动综合改革向纵深推进，家长育儿观念和学校教育理念也在发生深刻变化，有利于发展素质教育的氛围日渐浓厚，为基础教育高质量发展夯实了基础。

这一年来，“双减”对考试评价“指挥棒”有哪些影响？教育均衡如何进一步推进？本报记者对教育部基础教育司负责人进行了专访。

1、细化专业指南：引导学校教育主阵地作用强化

记者：一年来，义务教育形态发生很大转变，其中有很多生动的场景，如果让您选一个“最”，您认为，最可喜的变化来自哪些方面？

负责人：义务教育学校和广大教师主动作为，勇于担当，积极奉献，为落实“双减”作出了重要贡献。过去这一年，学生作业负担有效减轻的目标基本实现了。

一方面，作业总量时长得到有效控制，地方和学校普遍建立作业管理制度，在规定时间内完成书面作业的学生由“双减”前的46%提高到90%以上；另一方面，作业设计水平不断提高，有17个省份专门出台了作业指南或者作业设计指导意见，教育部还专门组织专业力量研制了《学科作业体系设计指引》和8个学科24册基础性作业，并在国家中小学智慧教育平台上供各地免费使用。第三方调查显示，87.8%的学生感受作业量明显减少，85.9%的家长感到教育焦虑得到缓解。

在课后服务上，基本实现了“校校开展全覆盖”，全国97%的县区建立了课后服务经费保障机制。各地各校“一校一案”开展课后服务，充分挖掘校内资源，努力提供丰富多彩的课后服务活动课程，满足学生多样化的学习需求。课后服务不仅有效解决了家长“三点半”接孩子难题，而且成为彰显办学特色、促进全面育人的重要途径。第三方调查显示，有88.3%的学生表示喜欢学校的课后服务。

在课堂教学上，坚持向管理要质量，围绕“教师应教尽教、学生学足学好”目标，狠抓课堂教学质量。目前，有21个省份专门出台了分学科教学指导意见或者课堂教学基本要求。指导学校健全教学管理规程，严格落实教学计划，强化教师备课和校本教研，提高课堂教学水平。

为有效支撑“双减”工作，我们升级开发了国家中小学智慧教育平台，在服务提高课堂教学质量、丰富课后服务内容、促进优质教育资源共享等方面发挥了重要作用。升级后的平台包含10个版块、53个栏目，资源总量达3.4万条，是改版前的3.1倍。其中课程教学板块覆盖各年级、各学科，涉及30个教材版本共19532课时；课后服务板块有科普教育、体育锻炼等6个栏目，满足学生多样化需求。去年秋季学期，平台月均浏览量达4.5亿，今年3月改版后，4月份浏览量达12.7亿，到7月份平均每月浏览量8亿左右，受到社会普遍好评。根据380多万份随机问卷调查，平台满意度超过85%。平台已有3.1万条资源被用户点赞，占资源总数的90%。

记者：一串串沉甸甸的数据背后，教育部在落实和推进学校“双减”工作中发挥了哪些作用？

负责人：一年来，教育部把“双减”作为重大政治任务，作为部党组和教育督导“双一号工程”，尽锐出战，强力推进。校内坚持一手抓减负，一手抓提质，以“双减”撬动基础教育综合改革，指导学校做到“三个提高”，大力提高作业管理水平、课后服务水平、课堂教学水平，进一步强化学校教育主阵地作用。

一是出台配套措施，制定关于加强作业管理、强化课后服务、规范考试管理、探索暑期托管等助推“双减”落实的配套文件。

二是推动综合改革，教育部成立了基础教育教学指导委员会，强化教学改革指导；加强基础教育优秀教学成果推广应用工作，发挥辐射引领作用；建立了基础教育综合改革示范区，开展县域义务教育优质均衡发展先行创建工作；深化质量评价改革和考试招生制度改革，进一步发挥考试评价指挥棒作用，助力“双减”更好落实。

三是利用数字化赋能。升级建设国家中小学智慧教育平台，强化资源供给。

四是健全工作机制。建立了直通20万所义务教育学校的“双减”工作直报监测平台，形成双周通报、每月调度、社会监督的抓落实机制。

2、调整考试评价：撬动基础教育综合改革深化

记者：考试评价，一直被人们称为“指挥棒”，在于其背后对教育生态的深刻影响和引领。招生入学制度一直以来也备受广大家长关注。“双减”一年来，考试评价、招生入学等方面有哪些改革？

负责人：“双减”不是目的，是手段。通过“双减”，进一步撬动基础教育整体变革，系统推进课程教学、考试评价和招生管理改革，健全德智体美劳全面培养的教育体系，重塑基础教育生态。

切实加强考试管理工作。教育部印发了《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，推动各地各校大幅压减考试次数、规范考试命题管理、实行考试等级评价、合理运用考试结果，切实降低学生考试压力，促进学生全面发展健康成长。今年年初，又专门印发了《关于做好2022年中考命题工作的通知》，指导各地进一步提高中考命题质量，切实做到依标命题、难易适度、学考衔接，坚决不考高中阶段、校外培训和社会竞赛内容，促进“双减”有效落地。

健全质量评价体系。陆续出台了义务教育、普通高中学校、幼儿园三个质量评价指南，明确提出了评价的重点内容、关键指标和考查要点，对评价方式、评价实施、评价结果运用和组织保障等提出明确要求，整体构建了以发展素质教育为导向的基础教育质量评价体系，更加注重综合评价和增值评价，引导树立正确教育政绩观和科学教育质量观，坚决克服唯分数、唯升学倾向。部署推动各地各校对标研判、依标整改，持续提升办学质量水平。完善中小学生综合素质评价，细化了思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和劳动与社会实践五个方面的评价内容和要求，引导学生增强综合素质，促进学生全面而有个性的发展。

严格规范招生管理。实现义务教育免试就近入学全覆盖，并从实际出发，在教育资源配置不够均衡的地方，稳妥推进多校划片，采取随机派位方式入学，并积极推进集团化办学、小学初中强弱结合对口直升、优质普通高中招生指标分配到区域内薄弱初中学校等方式，均衡入学机会。深入推进中小学“公民同招”和普通高中属地招生，坚决遏制违规跨区域掐尖招生，维护良好招生秩序。切实做好进城务工人员随迁子女入学工作，坚持“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”，随迁子女在公办学校就读比例（含政府购买学位）达90.9%。

为有效推进深化基础教育综合改革工作，教育部建立了首批12个基础教育综合改革实验区，覆盖东中西部地区和直辖市、副省级市、地级市、县级市等，推动结合不同实际深入探索落实中央关于基础教育重大决策部署、完善基础教育治理体系、促进基础教育高质量发展的有效路径。各实验区在强化党委政府统筹协调作用、落实“双减”、激发中小学办学活力、推进教育数字化等方面深化改革，取得了积极成效，并有效发挥示范引领作用，基础教育综合改革正从深水区突围。

3、完善质量评价：促进义务教育优质均衡发展

记者：除了考试评价之变，关于“好学校”和“高质量”的评价标准也在发生变化。其实群众最关心的，就是一句话，能接受公平优质的教育。那么，在缩小差距、促进均衡、整体提升上，这一年来，有哪些积极举措？

负责人：促进义务教育优质均衡发展，办好家门口的每一所学校，是确保“双减”全面落地的治本之策。2021年年底，我国义务教育全面实现了县域基本均衡，这是义务教育发展史上又一个新的里程碑。按照国家“十四五”规划纲要和2035远景目标的部署，下一步重点推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众“上好学”的美好期盼。推进义务教育优质均衡发展也是深入落实“双减”的重要任务，一年来我们对此进行了认真谋划和积极推动。

义务教育优质均衡发展的主要任务是实现“四个更”，即全面发展的理念更鲜明、标准化建设程度更高、教师队伍更强、人民群众更满意。2021年年底，教育部办公厅印发了《关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》，从全国范围内组织遴选135个县区率先开展义务教育优质均衡先行创建工作，提出了20条攻坚清单，着力破解重点难点问题，探索优质均衡实现路径和有效举措。教育部还指导各地制订了县域义务教育优质均衡发展督导评估工作规划，明确了时间表和路线图。会同有关部门持续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大工程项目，进一步补短板、兜底线，改善薄弱学校的办学条件。

推进优质均衡发展是义务教育的战略性任务，需要动员各方面力量来共同做好这项工作，教育部今年还将推动出台系列政策措施，加快推进优质均衡发展。在实施路径上，重点是以“四化”缩小“四个差距”，即以推进学校建设标准化为重点，加快缩小区域教育差距；以推进城乡教育一体化为重点，加快缩小县域内城乡教育差距；以推进师资配置均衡化为重点，加快缩小校际教育差距；以推进教育关爱制度化为重点，加快缩小群体教育差距。力争到2035年，整体实现义务教育优质均衡发展，确保适龄儿童享有更加公平、更高质量的义务教育。

（记者 姚晓丹 杨 飒 刘博超）

(责编：郝孟佳、熊旭)